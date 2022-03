LIVE TEXT. Război în Ucraina, ziua a șasea. Armata din Belarus ar fi intrat în Ucraina, în regiunea Cernihiv

Război în Ucraina, ziua a șasea de bombardamente. A mai trecut o noapte peste Ucraina – însă cerul a fost luminat de rachete, trasoare și incendii. Armata rusă a încercuit orașul Herson. Kiev, Harkov și Ohtîrca se află sub focul artileriei și sub șenilele tancurilor. Mii de civili au trecut granițele țării, fugind din calea războiului. În România, în ultimele 24 de ore au trecut frontiera peste 22.000 de refugiați.

UPDATE, ora 12.45. Potrivit The Sun, armata din Belarus s-ar fi alăturat armatei rusești și ar fi invadat Ucraina.

UCRAINA a susținut astăzi că Belarus s-a alăturat invaziei ruse, în timp ce trupele au năvălit peste granița din nord. Parlamentul țării a declarat că trupele belaruse au intrat în regiunea Cernihiv la doar câteva ore după ce președintele Belarus Aleksandr Lukașenko a susținut că nu are de gând să se alăture războiului lui Putin. „Trupele belaruse au intrat în regiunea Cernihiv. Informația a fost confirmată publicului de Vitaliy Kyrylov, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Teritorială de Nord”, se arată în mesaj.

UPDATE, ora 12.00. Rușii au lovit centrul orașului Harkov cu o bombă termobarică. Este o informație, deocamdată, neconfirmată. În România, a început ședința CSAT.

Missile attack on the Kharkiv regional administration, Sumska 64. Grad shelling at residential areas. Putin now in total war with Ukraine. pic.twitter.com/eXyfA4E4YI