LIVE TEXT. Război în Ucraina, a cincea zi de conflict. Au fost reluate negocierile după o pauză

Suntem în a cincea zi de război în Ucraina. După ce armata rusă aproape că a înconjurat Kievul, după ce Vladimir Putin și-a scos la înaintare arsenalul nuclear, iar luptele continuă în marile orașe, azi se anunță negocieri de pace, în Belarus, în apropiere de graniță.

Update, ora 17.50: Președintele francez Emmanuel Macron a discutat, luni după-amiază, cu președintele rus Vladimir Putin. Palatul Elysee a menționat că dialogul celor doi a durat o oră și 30 de minute iar președintele francez a insistat asupra necesității de a se implementa o încetare imediată a focului.

UPDATE, ora 17.00: Au fost reluate negocierile dintre ruși și ucrainieni după o pauză.

UPDATE, ora 14.00. Orașul Harkov, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, este bombardat intens. Zeci de ucraineni civili au fost uciși. Sunte de oameni sunt răniți. Se întâmplă în ziua în care în Belarus au loc negocieri de pace. Harkov a fost orașul cel mai greu încercat în acest război. Detalii aici.

UPDATE, ORA 13.00. Jurnaliștii au fost scoși din sala unde se desfășoară negocierile de pace. La întâlnire participă ministrul Apărării din Ucraina.

UPDATE, ora 12.30. Delegația Rusiei și delegația Ucrainei au intrat la negocieri. Întâlnirea se desfășoară în Belarus, în localitatea Gomel. Volodimir Zelenski spunea, ieri, că nu are mari așteptări, însă va face orice îi va sta în putință pentru a opri războiul.

UPDATE, ora 12.20. Rubla rusească își continuă părbușirea. Luni, 27 februarie, moneda rusească scăzuse cu 30% față de dolarul american. Bursele europene scad accelerat.

UPDATE, ora 11.30. Delegația Rusiei a ajuns la negocieri.

UPDATE, ora 11.20. Volodimir Zelenski face un apel disperat către toți liderii Uniunii Europene. El cere ca Ucraina să fie primită de urgență în Uniunea Europeană și cere în acest sens o procedură de urgență. Președintele spune că soldații ucraineni nu luptă doar pentru țara lor, ci pentru toată Europa.

UPDATE, ora 10.45. Delegația Ucrainei a ajuns la granița cu Belarus, loc în care vor începe negocierile cu Rusia. Di delegație fac parte: Președintele fracțiunii Servitorul Poporului, David Arakhamia, Ministrul Apărării, Oleksiy Reznikov, Consilierul șefului biroului președintelui, Mihail Podolyak. La întâlnire vor mai participa și prim-adjunctul șefului delegației ucrainene la Grupul de contact trilateral, Andriy Kostin, Adjunctul Poporului, Rustem Umerov și Viceministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Mykola Tochitsky. Scopul principal al negocierilor este încetarea imediată a focului și retragerea trupelor de pe teritoriul Ucrainei.

UPDATE, ora 10.15. O femeie de 84 de ani, din Ucraina, refugiată și găzduită în campusul Universității Dunarea de Jos din Galați, a murit azi dimineață. Femeia a început să se simtă rău și a intrat în stop cardio-respirator. Medicii ajunși de urgență la fața locului au încercat s-o resusciteze timp de 50 de minute, fără succes însă.

UPDATE, ora 10.00. The Times a anunțat că peste 400 de mercenari Wagner au fost aduși în Ucraina. Principalul scop al acestora ar fi lichidarea președintelui Volodimir Zelensky și pregătirea terenului astfel încât Moscova să preia controlul. Unitățile Wagner sunt grupuri de combatanți recrutați privat, pentru misiuni care servesc intereselor Moscovei și despre care presa internațională a relatat că au fost desfășurați în trecut în Siria, Libia și Republica Centrafricană.

UPDATE, ora 09.30. Guvernul României închide mai multe siteuri de propagandă rusească printre care Sputnik și Russia Today. Siteurile de propagandă rusească au fost închise încă de ieri în spațiul european.

La cinci zile de la începerea războiului orașele sunt în continuare bombardate și sub foc deschis. Sute de oameni – militari și civili – și-au pierdut viața. Un alt bloc a fost bombardat, iar armata rusă încearcă să pătrundă în Kiev. La ce să ne așteptăm azi? Iată care sunt principalele evenimente ale zilei!

Astăzi au loc negocieri de pace între delegația rusă și delegația ucraineană. Locul întâlnirii: în belarus, la Gomel, o localitate aproape de graniță. Volodiir Zlenski a declarat ieri, 27 februarie, că nu are mari așteptări și nu crede că discuțiile vor rezolva ceva.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg