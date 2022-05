Bogdan Aurescu a discutat cu Antony Blinken despre exportul cerealelor ucrainene prin România

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a întâlnit cu omologul său american Antony Blinken la reuniunea informală a miniștrilor de Externe din NATO. Cei doi au discutat despre planurile de sprijin pentru economia Ucrainei, afectată de invazia Rusiei.

„Am discutat pe scurt cu secretarul de stat Blinken despre eforturile și planurile României de a sprijini economia Ucrainei, prin facilitarea exportului/transferului de cereale prin porturile Galați și Constanța, și posibile acțiuni internaționale comune în acest sens, pentru a contribul la securitatea alimentară globală”, a scris Aurescu pe Twitter.

