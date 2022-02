Biden și Putin au discutat la telefon o oră. Ce se va întâmpla de acum încolo

Biden și Putin au discutat la telefon, sâmbătă, 12 februarie, timp de o oră și două minute. Cei doi lideri au reluat negocierile și au atins cel mai fierbinte subiect: criza din ucraina. maericanii se tem că războiul poate începe oricând.

Joe Biden şi omologul său rus Vladimir Putin au discutat, sâmbătă, la telefon, timp de o oră şi două minute. Potrivit unui oficial de la Casa Albă, discuţia a început la ora 16.04 GMT şi s-a încheiat la ora 17.06 GMT.

În discuția pe care Joe Biden a avut-o cu Vladimir Putin, șeful Casei Albe l-a avertizat din nou pe omologul său rus că în cazul unei invazii în Ucraina, Moscova riscă sancțiuni ce vor avea un preț dureros și-i vor diminua influența pe plan internațional. Pe de altă parte, Joe Biden i-a spus că Occidentul rămâne adeptul dialogului, însă în același timp este pregătit și pentru „alte scenarii”.

„Președintele Joseph R. Biden Jr. a discutat astăzi cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, despre intensificarea consolidării militare a Rusiei la granițele Ucrainei. Președintele Biden a fost clar că, dacă Rusia întreprinde o nouă invazie a Ucrainei, Statele Unite, împreună cu aliații și partenerii noștri, vor răspunde în manieră decisivă și vor impune Rusiei costuri rapide și severe. Președintele Biden a reiterat faptul că o nouă invazie rusă în Ucraina ar produce suferințe umane pe scară largă și ar diminua poziția Rusiei. Președintele Biden a fost clar cu președintele Putin că, deși Statele Unite rămân pregătite să se angajeze pe calea diplomației, în deplină coordonare cu aliații și partenerii noștri, suntem la fel de pregătiți și pentru alte scenarii”, arată comunicatul Casei Albe.

Tot sâmbătă, Putin a discutat la telefon aproape două ore cu preşedintele francez Emmanuel Macron.

