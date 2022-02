Alertă de securitate în Rusia! Ambasada SUA anunță atacuri teroriste în mall-uri, gări și  metrou

E alertă de securitate în Rusia! Ambasada SUA în Rusia a lansat, duminică seară, o alertă pentru cetăţenii americani aflaţi pe teritoriul Federaţiei Ruse. Diplomații anunță posibile atacuri teroriste în locuri publice precum gări, stații de metrou, centre comerciale și locuri aglomerate.

Reprezentanța diplomatică americană în Federația Rusă a emis duminică o alertă de securitate vizând posibile atacuri în mall-uri și gări de pe teritoriul rusesc.

„Potrivit unor surse media, au fost amenințări cu atacuri la centre comerciale, stații de metrou și stații de tren, precum și în alte locuri publice din mari aglomerări urbane inclusiv Moscova și Sankt Petersburg, precum și în zonele în care se înregistrează tensiuni de-a lungul graniței Rusiei cu Ucraina”, spune alerta emisă de Statele Unite.

