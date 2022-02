A patra zi de război în Ucraina. Primarul Kievului: „Capitala este încercuită. Va fi un dezastru umanitar”- LIVETEXT

Este a patra zi de război, iar pierderile de vieți omenești sunt de ordinul miilor. Și rușii sunt afectați, potrivit autorităților ucrainiene. Între timp, bombardamentele continuă în tot mai multe orașe din Ucraina. Sunt imagini care vă pot afecta emoțional!

Update, ora 20.10: Primarul Kievului: „Orașul este încercuit. Nu se mai poate ieși din Capitală. Ne apropiem de o catastrofă umanitară”. Kievul ar putea capitula în această noapte.

Update, ora 20.00: Turcia recunoaște starea de război. Ministrul de Externe turc Mevlut Cavusoglu a declarat că va implementa Convenţia de la Montreux, transmite Reuters. Potrivit convenţiei, Turcia deţine controlul asupra circulaţiei navale către Marea Neagră prin strâmtorile Bosfor şi Dardanele şi poate limita traversarea vaselor de război în timp de conflict sau dacă este ameninţată.

Update, ora 19.35: Suedia a anunțat că va livra Ucrainei arme anti tanc. Toate statele membre UE au anunțat că vor veni în ajutor cu armament. Și România a spus că trimite muniție, p elângă alte ajutoare care constau în alimente neperisabile, medicamente și haine.

Update, ora 19.25: Uniunea Europeană a decis, duminică, noi sancțiuni împotriva Belarusului. Astfel, regimului de la Minsk i se interzic exporturile din „cele mai importante sectoare economice”. Belarus este „complice” la invazia rusă a Ucrainei, a anunțat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Sunt vizate sectoarele de hidrocarburi, tutun, ciment, fier și oțel. Oficialii din Belarus, care au „asistat Rusia” în ofensiva sa din Ucraina, sunt, de asemenea, vizați de sancțiuni. Belarus se află deja sub sancțiunile Uniunii Europene după ce și-a reprimat opoziția și a deturnat un avion european pentru a aresta un dizident.

Update, ora 19.15: Şeful delegaţiei Rusiei la o importantă reuniune a ONU asupra schimbărilor climatice și-a cerut duminică scuze pentru invazia forţelor armate ruse în Ucraina, calificând-o drept nejustificată, potrivit mai multor surse, care i-au ascultat declaraţia în cursul acestei videoconferinţe cu uşile închise, reunind 195 de ţări, relatează AFP.

Update, ora 19.00: Uniunea Europeană a închis spațiul aerian pentru aeronavele rusești. România trimite în Ucraina tone de alimente, medicamente, haine și alte ajutoare. 15 camioane cu alimente vor pleca, în această seară, spre Cernăuți, cu ajutorul Crucii Roșii.

Update, ora 18.30. Un ucrainean din loalitatea Berdiansk a zărit o mină pe drum și nu a mai așteptat specialiștii militari care se ocupă îndepărtarea în siguranță a bombelor neexplodate. Omul și-a riscat viața luând mina în brațe și eliberând drumul pe care urmau să treacă vehicule militare ucrainene.

A Ukrainian in Berdyansk spotted a mine on the road and didn’t wait around for a bomb disposal unit – at great risk to life and limb, he removed the mine, clearing the way for the Ukrainian military. pic.twitter.com/iC9ZTrixlC