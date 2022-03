A patra rundă de negocieri dintre Rusia și Ucraina, reluată marți

A patra rundă de negocieri dintre Rusia și Ucraina a intrat în „pauză tehnică” până marți, după cum a anunțat Mihailo Podoliak, consilier al președintelui Zelenski și membru în echipa de negociere, potrivit CNN.

Negociatorul ucrainean, Mykhailo Podoliak, a anunțat, pe Twitter, că a fost luată o „pauză tehnică” în discuțiile dintre Ucraina și Rusia până marți.

„A fost luată o pauză tehnică în negocierile dintre cele două tabere, până mâine. Pentru muncă suplimentară în subgrupurile de lucru și clarificarea definițiilor individuale. Negocierile continuă”, a scris el pe Twitter.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue…