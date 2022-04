Cinci persoane au fost împușcate marți dimineață într-o stație de metrou din Brooklyn, New York, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine, potrivit Euronews.

Pompierii care au acționat la semnalarea unui fum în stația de pe strada 36 din cartierul Sunset Park au găsit mai multe persoane împușcate și dispozitive nedetonate, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din New York. Departamentul de pompieri a precizat că 13 persoane au fost rănite.

ATENȚIE – Imagini care te pot afecta emoțional*

Cinci persoane au fost împușcate într-o stație de metrou din Brooklyn, New York / Sursa Foto – Twitter

Departamentul de poliție din New York a subliniat însă că „NU există dispozitive explozive active în acest moment”.

Poliția a confirmat că „mai multe persoane au fost împușcate la stația de metrou 36th Street din Brooklyn”.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

Incident grav în New York

Potrivit mai multor surse din cadrul forțelor de ordine, informațiile preliminare indică faptul că suspectul purta o vestă de construcții și o mască de gaze.

Alte detalii nu au fost disponibile imediat.

Trenurile care deserveau acea stație au avut întârzieri la ora de vârf a dimineții.

Biroul primarului orașului New York, Eric Adams, nu a oferit imediat mai multe detalii. Adams se afla la reședința primarului marți dimineață.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!