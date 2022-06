Cele mai populare documentare ucrainene sunt acum disponibile în limba engleză

Serialele create de jurnalistul și producătorul ucrainean Akim Halimov, produse de 1+1 Production, sunt difuzate pe canalul 1+1 din 2016. Episodul „Comorile națiunii” a obținut 5 milioane de vizualizări pe YouTube, devenind cel mai popular film istoric de pe YouTube ucrainean.

Seria „Ucraina. Returning Its Own History” sunt menite să demonteze miturile și să redea ucrainenilor istoria furată, deoarece Rusia încearcă sistematic, de secole și până în prezent, să o șteargă din memoria oamenilor, distorsionând faptele pentru ca întreaga lume să le vadă. Această manipulare a istoriei este o parte a propagandei care încearcă să justifice ambiția sa imperială și acțiunile agresive, împlinite în războiul rusesc împotriva Ucrainei.

„Cauza principală a invaziei Rusiei în Ucraina se află în istorie. Putin este bântuit de istoria ucraineană. Este cunoscută de toți cei care îi urmăresc retorica. Istoricii și cei care studiază relațiile dintre cele două țări, o știu foarte bine. În ultimii 400 de ani, Moscova a încercat să distrugă identitatea Kievului și să-i uzurpe istoria. Iar cel mai simplu mod de a face acest lucru este prin răspândirea falsului despre națiunea unită – o falsă unitate istorică a rușilor și ucrainenilor. De fapt, eu și echipa mea studiem această problemă de 6 ani, iar de acum înainte filmele noastre sunt disponibile pe canalul UT de pe YouTube în limba engleză. Dacă doriți să înțelegeți mai multe despre ceea ce se întâmplă la granița de est a Europei și de ce istoria Ucrainei este atât de importantă pentru Rusia – vă rugăm să urmăriți investigațiile noastre istorice”, – spune autorul documentarelor Akim Halimov.

În prima parte a documentarului „Ucraina. Returning Its Own History”, istoricii s-au alăturat autorilor filmului pentru a le arăta spectatorilor dezvoltarea continuă a statalității ucrainene timp de un mileniu. Folosind oasele dintr-un sarcofag din Catedrala Sfânta Sofia din Kiev, echipa a reușit să reconstruiască înfățișarea prințesei suedeze Ingegerd, soția lui Iaroslav cel Înțelept. Clericii ruși o numesc sfânta lor. Autorii au restaurat înfățișarea reală a Hetmanului ucrainean Ivan Mazepa, deoarece portretele sale au fost interzise de Petru I după alianța cu Suedia. Ei au explicat, de asemenea, de ce rușii i-au falsificat portretele și de ce Biserica Ortodoxă Rusă a pus anatema asupra sa.

În cea de-a doua parte a documentarului „Ucraina. Returning Its Own History”, autorii și istoricii au restaurat apariția Marelui Prinț de Kiev Iaroslav cel Înțelept. Studiind istoria Rusiei kievane, autorii au aflat de ce cercetătorii ruși au dus rămășițele conducătorilor săi în Rusia. Filmul explică modul în care rușii au denaturat istoria ucraineană și și-au însușit moștenirea Rusiei kievane timp de secole.

În documentarul „Comorile națiunii”, echipa încearcă să afle unde au fost duse însemnele Hetman, care confirmă lunga istorie a statului ucrainean. Investigația îi conduce pe autori spre vecinul agresiv din nordul Ucrainei. De asemenea, filmul demontează miturile despre cazaci, potrivit cărora aceștia nu erau decât niște bărbați slab educați care nu purtau decât pantaloni național.

În seria „Manuscrise misterioase”, echipa proiectului a găsit și studiat manuscrise și documente importante care au fost ascunse ucrainenilor timp de secole pentru a acoperi istoria bisericească furată, care este strâns legată de istoria statului însuși. În timpul celei mai mari investigații din întreaga serie, echipa a vizitat arhive din șapte țări diferite, și anume Lituania, Polonia, România, Grecia, Italia, Turcia și Canada.

Reamintim că, începând cu 2016, 1+1 media acordă o atenție deosebită creării conținutului care are ca scop contracararea propagandei istorice rusești, așa cum este cazul serialului „Ucraina. Returning Its Own History” a lui Akim Halimov. Primele două episoade ale acestuia au primit premiul Teletriumf la nominalizarea „Film/serie/proiect documentar” și au provocat o mare discuție în rândul publicului și al profesioniștilor.

