Cel mai mare diamant albastru este scos la licitație pentru o sumă fabuloasă

Denumit „The De Beers Cullinan Blue”, este cel mai mare diamant albastru viu scos la licitație, potrivit unui comunicat de presă de la Sotheby’s Wednesday.

Bijuteria de 15,10 carate este, de asemenea, „cel mai mare diamant albastru viu tăiat în trepte, fără cusur intern”, care va fi evaluat de Institutul Gemologic al Americii (GIA). Descriind diamantul drept „excepțional de rar”, Sotheby’s a adăugat că doar cinci pietre prețioase de peste 10 carate au apărut vreodată la licitație.

Unul dintre cele mai valoroase diamante albastre care au fost prezentate vreodată la o licitație s-ar putea vinde cu peste 48 de milioane de dolari, potrivit Sotheby’s.

Niciun diamant nu a avut vreodată peste 15 carate, „făcând din apariția acestei bijuterii impecabile un eveniment marcant în sine”. Acesta a fost găsit în mina Cullinan, Africa de Sud, în 2021 și a atins cele mai înalte poziții, conform standardelor după care sunt judecate diamantele colorate.

Diamantul a fost clasificat drept „albastru viu fantezist” de către GIA, cea mai înaltă gradare de culoare posibilă. Aceasta a fost acordată pentru cel mult 1% dintre diamantele albastre trimise organizației.

Bijuteria are o lustruire remarcabilă și este de tip IIb, ceea ce înseamnă că are în componență bor și, prin urmare, are o nuanță gri albăstruie, potrivit site-ului GIA. Mai puțin de 0,5% dintre diamante fac parte dintr-o astfel de categorie, se arată în comunicatul de presă.

„Diamantele albastre de orice fel sunt rare pe piață, dar acesta este cel mai rar dintre rare; nimic de un calibru similar nu a apărut la licitație în ultimii ani. Sute de milioane de ani în fabricație, acest diamant albastru extraordinar este cu siguranță una dintre cele mai bune creații ale naturii. Acum adus la viață uluitoare de mâna unuia dintre cei mai pricepuți tăietori din lume, este capodopera supremă”, a declarat Patti Wong, președintele Sotheby’s Asia.

