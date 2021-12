Ce i-a scris Lordul Frost lui Boris Johnson, înainte de plecare, restricțiile Covid sunt de vină!

Jurnaliștii de la The Times au prezentat scrisoarea adresată premierului britanic de către cel mai apropiat sfătuitor al său, Lordul Frost.

”Dragă Boris,

Am condus procesul nostru de ieșire din UE în cei doi ani și jumătate de când ai devenit prim-ministru. În acei ani, am restabilit libertatea și independența Regatului Unit ca țară și am început procesul de construire a unei noi relații cu UE. Asta va fi o sarcină pe termen lung. De aceea, la începutul acestei luni, am convenit că voi merge mai departe în ianuarie și voi preda ștafeta altora pentru a gestiona viitoarea noastră relație cu UE.

Este dezamăgitor că acest plan a devenit public în această seară și, în aceste circumstanțe, cred că este corect să scriu pentru a demisiona cu efect imediat.

A fost o onoare și un privilegiu uriaș să lucrez cu tine în ultimii cinci ani, mai întâi la Ministerul de Externe și apoi la Nr.10. Ai fost un lider remarcabil într-un moment de criză constituțională gravă pentru această țară. Mulți au spus că ar fi imposibil să facem ceea ce am făcut: încetarea turbulențelor politice prin punerea în aplicare a rezultatului referendumului, o victorie electorală uluitoare, o ieșire din UE care ne-a oferit libertate deplină cu privire la alegerile noastre viitoare ca țară și, în sfârșit, punerea în aplicare a celei mai extinse și mai mari și mai bune țări din lume, și un real acord de liber schimb cu tarif zero. Tu și cu mine am împărtășit întotdeauna aceeași abordare pe Brexit și nu cred că am fi realizat atât de multe fără acel comun apropiat.

De asemenea, trebuie să învățăm să trăim cu Covid și știu că acesta este și instinctul tău. Ai luat o decizie curajoasă în iulie, împotriva unei opoziții considerabile, de a deschide din nou țara.

Din păcate, nu s-a dovedit a fi ireversibil, așa cum mi-am dorit, și cred că și tu ți-ai fi dorit. Sper să ne întoarcem în curând pe drumul cel bun și să nu fim tentați de genul de măsuri coercitive pe care le-am văzut în altă parte.

Împreună am pus această țară pe o nouă cale. Sunt încrezător că, sub conducerea voastră, această nouă Britanie liberă poate reuși și prospera enorm. Vă doresc vouă și guvernului mult succes în acest sens.

Lordul Frost,

Lord Frost a demisionat sâmbătă seara din Cabinet din cauza preocupărilor legate de restricțiile premierului Boris Johnson cu privire la Covid-19 și de „direcția de mers” a guvernului, deoarece prim-ministrul a luat în considerare solicitările pentru o a treia izolare națională care începe săptămâna aceasta, conform jurnaliștilor de la The Telegraph.

Ministrul Cabinetului, care conducea negocierile post-Brexit ale domnului Johnson cu Uniunea Europeană, și-a dat demisia din cauza măsurilor Guvernului din Planul B Covid, după ce a avut luni de zile îngrijorări private cu privire la restricțiile legate de coronavirus și politica economică a guvernului, inclusiv creșterea planificată a asigurărilor naționale.

În scrisoarea sa de demisie, Lord Frost i-a amintit domnului Johnson de angajamentul său că ridicarea restricțiilor în vară va fi „ireversibilă”. El l-a îndemnat, de asemenea, pe prim-ministru să „exploateze oportunitățile” Brexit-ului, trecând „cât mai repede posibil” la „o economie antreprenorială ușor reglementată, cu impozite reduse”.