Atentat la aeroportul din Abu Dhabi. Cel puțin 3 morți – VIDEO

Un incendiu a izbucnit luni la Abu Dhabi şi a antrenat ”explozia” a trei camioane cisternă care transportau carburant, a anunţat poliţia din capitala Emiratelor Arabe Unite.

Trei persoane au murit şi şase au fost rănite, au anunţat autorităţile.

Explozia şi incendiul au fost cauzate ”probabil” de către ”drone”, potrivit agenţiei oficiale WAM.

Atacul a fost deja revendicat de mişcarea rebelilor houthi din Yemen, relatează Reuters. Un purtător de cuvânt militar al insurgenților a spus că gruparea a lansat o operaţiune militară „în profunzimea EAU”, detaliile urmând să fie comunicat în scurt timp.

Mişcarea Houthi, care luptă împotriva unei coaliţii conduse de Arabia Saudită din care fac parte şi Emiratele, a lansat frecvent atacuri transfrontaliere cu rachete şi drone asupra teritoriului saudit, dar se întâmplă rar să revendice astfel de acţiuni îndreptate chiar împotriva EAU.

Recent forţe pro-coaliţie susţinute de EAU s-au alăturat operaţiunilor împotriva rebelilor în regiunile Shabwa şi Marib din Yemen, bogate în petrol.

