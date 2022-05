Asistentă de la spitalul de copii, arestată după ce a fost acuzată că a otrăvit un bebeluș care a și murit

O asistentă de la un spital de copii a fost arestată după moartea unui copil pe care se presupune că l-ar fi otrăvit. Poliția a descins la o casă la câteva ore după tragedia de la Spitalul de Copii din Birmingham și a arestat-o pe tânăra de 27 de ani.

Ea a fost suspendată după arestarea care a provocat „șoc extrem” în spital.

Femeia, care lucrează la Spitalul de Copii din Birmingham, a fost reținută pentru că ar fi administrat otravă cu intenția de a pune viața în pericol.

O sursă a declarat aseară că arestarea a provocat „un șoc total” în spital.

Poliția din West Midlands a declarat: „Am arestat o femeie în vârstă de 27 de ani în legătură cu moartea unui bebeluș. Copilul a decedat, din păcate, joi, la spital. Femeia a fost arestată joi seara la o proprietate din zona West Midlands, fiind suspectată de administrarea de otravă cu intenția de a pune viața în pericol. Ea a fost eliberată în timp ce ancheta continuă și se examinează rezultatele testelor medico-legale. Familia copilului este sprijinită de ofițeri cu pregătire specială.”

Sursa a adăugat: „Este incredibil de grav. Asistenta a fost suspendată și acest lucru va însemna acum o anchetă majoră. Fără îndoială, spitalul va analiza și cazurile anterioare în care a fost implicată. Cazuri ca acestea sunt îngrozitoare”.

Trustul NHS a declarat: „În urma decesului unui copil la unitatea noastră de terapie intensivă pediatrică de la Spitalul de Copii din Birmingham, am cerut poliției din West Midlands să examineze ce s-a întâmplat, în conformitate cu propria noastră politică. Membrul personalului implicat a fost suspendat de către trust în urma procesului național privind moartea subită și neașteptată a unui copil. Sprijinim familia copilului în aceste momente de suferință și cerem ca intimitatea să fie respectată în acest proces.”

Spitalul pentru copii din Birmingham este unul dintre cele mai importante centre specializate în pediatrie din Marea Britanie.

Acesta îngrijește copii și tineri până la vârsta de 16 ani, având 90.000 de pacienți pe an.

Întregul trust are 641.000 de vizite din partea pacienților pe an și are 6.000 de angajați.

