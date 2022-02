Amintiri tragice de la Mihăilești 2004: În Carolina de Nord o fabrică de îngrășăminte chimice cu azotat de amoniu ar putea exploda

Aproximativ 6.500 de persoane au fost rugate să-și evacueze casele din Winston-Salem, Carolina de Nord, din cauza unui incendiu la o fabrică de îngrășăminte chimice care depozitează peste 300 de tone de azotat de amoniu potențial exploziv, au declarat marți oficialii orașului.

Incendiul de la uzina de îngrășăminte Weaver de pe strada North Cherry a început luni (31 ianuarie) seara.

Locuitorii aflati la o milă de fabrică au fost îndemnați să-și evacueze și să stea departe de casele lor pentru următoarele 48 de ore, relatează Reuters.

Șeful pompierilor din Winston-Salem, Trey Mayo, a spus că operațiunea de stingere a incendiilor a fost „abandonată” din cauza volumului mare de nitrat de amoniu.

O cantitate mare de azotat de amoniu expus la căldură intensă poate declanșa o explozie.

Incendiul cu azotat de amoniu ce amenință Carolina Nord, de la o fabrică de îngrășăminte chimice, a produs în mai 2004 o tragedie imensă în România

Pe 24 mai 2004, un camion care transporta 20 de tone de azotat de amoniu a explodat la Mihăileşti, judeţul Buzău. Evenimentul s-a soldat cu 18 morţi, şapte pompieri, trei localnici şi doi jurnalişti ai postului Antena 1, şi 13 răniţi grav.

Unitatea de pompieri din Buzău a pierdut pe 24 mai 2004 un număr de şapte militari. După un an de la tragedie, în memoria lor a fost ridicat un monument din marmură chiar pe locul unde explozia a produs craterul uriaş. Supravieţuitorii exploziei revin, copleşiţi de emoţii, la locul care putea să le fie mormânt, pentru a aprinde lumânări în memoria colegilor cărora soarta le-a înterupt firul vieţii în dimineaţa de 24 mai 2004. Sorin Teşcan este unul dintre cei cinci militari în termen de la pompieri care au scăpat cu viaţă. „Era o zi mohorât, ploioasă, parcă de doliu. Aflasem că e un camion răsturnat. Am plecat cu sirene, alarme iar la Mihăileşti am găsit un nor de fum gălbui şi autotrenul răsturnat pe stânga. A coborât radiotelefonistul cu comandantul gărzii de intervenţie ca să facă cercetarea şi să transmită la bază”, a declarat Sorin Teşcan. Autocisterna se afla la peste 100 de metri distanţă de TIR-ul răsturnat iar Teşcan a coborât să asigure dispozitivul de stingere. Un coleg a venit şi i-a cerut încă o rolă de furtun şi a urcat din nou în camion. Încărcătura a explodat la ora 5.50, la câteva minute de la sosirea maşinilor de pompieri. „I-am aruncat rola şi exact atunci a fost explozia. Pe moment chiar nu ştiam ce e. Nu se vedea nimic din cauza prafului. Am coborât din autospecială şi nu se vedea nimic la jumătate de metru. Apoi am auzit cum cad bucăţi din aer, după care m-am băgat sub cabina autospecialei ca să mă adăpostesc”, şi-a amintit Sorin, conform adevarul.ro.

Amenințarea incendiului din Carolina Nord de la o fabrică de îngrășăminte chimice ne aduce aminte de urmările tragice ale exploziei de la Mihăilești, România, din 24 mai 2004.

Alături de cei şapte pompieri, la Mihăileşti şi-au pierdut viaţa, în urmă cu 17 ani şi jurnaliştii Elena Popescu şi Ionuţ Barbu, corespondenţi Antena 1, care au ajuns primii la locul în care tirul era răsturnat pe o parte, pe marginea carosabilului. Elena Popescu avea 26 de ani, era redactor-şef la ATN Trust Press Buzău şi, de două luni, era corespondent al Antenei 1. Iubea călătoriile şi îi plăcea să citească. Operatorul ei, Ionuţ Barbu, avea 24 de ani şi era absolvent de Politehnică. A apucat să înregistreze imagini până la ultima secundă înainte deflagraţiei, cadre în care se disting două focare de incendiu, camionul răsturnat, azotatul scurs pe pământ. Înregistrărille şi camera video au fost recuperate ulterior de reporterii Antena 1, nu de procurori, de la localnicii din Mihăileşti. Oamenii le găsiseră pe câmp.

