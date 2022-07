Ambasadorul George Maior este implicat în scandalul Hunter Biden, dezvăluie presa americană

Ambasadorul României în Statele Unite, George Maior, este implicat în scandalul Hunter Biden, fiul președintelui SUA, dezvăluie presa americană.

Un articol publicat de ziarul New York Post prezintă informații incendiare extrase dintr-un laptop al lui Hunter Biden. Informațiile reies dintr-un vechi calendar de afaceri, găsit pe laptop, al lui Hunter Biden.

„On Nov 14. 2015, Hunter Biden met with Romanian ambassador to the United States George Maior, before heading off for meetings in that country”, precizează articolul din publicația americană. Așadar, pe 14 noiembrie 2015, Hunter Biden s-a întâlnit, în SUA, cu ambasadorul României, George Maior, după care Hunter „a plecat la întâlniri” în România.

Din România, Hunter Biden s-a întors la 17 noiembrie. „A luat micul dejun cu tatăl său (Joe Biden, actualukl președinte al SUA – n.n.) la Observatorul Naval, două zile mai târziu. La doar câteva luni după călătorie, el a făcut echipă cu fostul director FBI Louis Freeh pentru a-l ajuta pe omul de afaceri român Gabriel Popoviciu să evite închisoarea”.

Potrivit unor informații paralele, atât din SUA cât și din Marea Britanie, Hunter Biden, care este de profesie avocat, a fost angajatul lui Gabriel (Puiu) Popoviciu.

În perioada în care Joe Biden era vicepreședinte al SUA, fiul său, Hunter Biden, a folosit Observatorul Naval ca loc de întâlnire cu lideri politici și de afaceri străini, precizează presa americană. Observatorul Naval este o instituție subordonată Departamentului Apărării al SUA.

Despre relațiile familiei Biden cu România, o precizare interesantă făcuse și avocatul lui Donald Trump, Rudy Giuliani. Avocatul Giuliani afirma că România este următoarea țară, după Ucraina, în care a făcut afaceri Hunter Biden.

Scandalul Hunter Biden are conexiuni și în Rusia

O altă precizare interesantă se referă la relațiile dintre Hunter Biden și Rusia. Astfel, „în perioada 15 – 18 februarie 2012, Hunter Biden a băut și a luat masa cu oligarhi miliardari din Moscova, inclusiv cu unul care acum este urmărit pentru o crimă. La patru zile după aceea, Hunter Biden s-a întâlnit cu vicepreședintele Biden, din nou la Observatorul Naval”, menționează articolul din presa americană.

Întâlnirile lui Hunter, din anul 2012, cu afaceriștii ruși ar fi avut loc la Moscova. Cel mai controversat dintre aceștia ar fi Telman Ismailov. Mult mai târziu, autoritățile din Rusia l-au acuzat pe Ismailov că e implicat în două crime, comise la Moscova în anul 2016. În anul 2021, Ismailov a obținut azil politic în Muntenegru, pe motiv că este persecutat de președintele Putin.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!