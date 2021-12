Accident cumplit în Ucraina: 13 morți și mulți răniți

Accident cumplit în Ucraina soldat cu 13 morți și 7 răniți, după ce un tir a intrat în coliziune cu un microbuz.

Microbuzul se deplasa din oraşul Cernighiv spre satul Borzna, situat în aceeaşi regiune, atunci când a lovit un camion, potrivit www.ukrinform.net.

Motivele accidentului nu au fost stabilite până acum.

Starea proastă a drumurilor și graba sau neatenția șoferilor fac ca Ucraina să fie una dintre țările care înregistrează anual zeci de mii de morți în urma accidentelor rutiere.

