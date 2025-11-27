Interes uriaș pentru Campionatul Mondial din 2026! FIFA a vândut deja două milioane de bilete

Fanii din SUA, Mexic și Canada domină topul cumpărătorilor, iar tragerea la sorți va avea loc pe 5 decembrie.

Campionatul Mondial de fotbal din 2026, primul din istorie organizat în trei țări – Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, stârnește un interes record. FIFA a anunțat că aproape două milioane de bilete au fost deja vândute, cu mai bine de șase luni înainte de startul competiției.

Cele mai multe tichete au fost achiziționate de suporterii din țările gazdă, urmați de fanii din Anglia, Germania, Brazilia, Columbia și Spania.

„Cu 42 de echipe deja calificate, asistăm la un interes global uriaș și în curând vom afla datele și locațiile majorității meciurilor”, a declarat Heimo Schirgi, directorul operațional al turneului, potrivit sport.sk.

Tragerea la sorți a grupelor va avea loc pe 5 decembrie, iar o nouă rundă de vânzare a biletelor se va deschide pe 11 decembrie, imediat după stabilirea programului complet.

România, în așteptarea barajului

„Tricolorii” nu sunt încă printre echipele calificate. După ce au terminat pe locul 3 în grupa preliminară, România va juca în martie barajul pentru calificare, în deplasare, împotriva Turciei. În eventualitatea unei victorii, echipa lui Mircea Lucescu va întâlni Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului.

Pentru Europa, 12 echipe sunt deja calificate, iar alte 6 vor obține biletele prin barajele continentale și intercontinentale. În total, la Mondial vor participa 48 de echipe, dintre care 3 sunt gazde.

În cazul unei calificări, România ar urma să fie repartizată în urna a 4-a valorică la tragerea la sorți.

