5.5 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăSportFotbalInteres uriaș pentru Campionatul Mondial din 2026! FIFA a vândut deja două...

Interes uriaș pentru Campionatul Mondial din 2026! FIFA a vândut deja două milioane de bilete

FotbalȘtirile zilei
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
antena 1 tvr cupa mondială
Foto - Unsplash

Fanii din SUA, Mexic și Canada domină topul cumpărătorilor, iar tragerea la sorți va avea loc pe 5 decembrie.

Campionatul Mondial de fotbal din 2026, primul din istorie organizat în trei țări – Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, stârnește un interes record. FIFA a anunțat că aproape două milioane de bilete au fost deja vândute, cu mai bine de șase luni înainte de startul competiției.

Cele mai multe tichete au fost achiziționate de suporterii din țările gazdă, urmați de fanii din Anglia, Germania, Brazilia, Columbia și Spania.

„Cu 42 de echipe deja calificate, asistăm la un interes global uriaș și în curând vom afla datele și locațiile majorității meciurilor”, a declarat Heimo Schirgi, directorul operațional al turneului, potrivit sport.sk.

Tragerea la sorți a grupelor va avea loc pe 5 decembrie, iar o nouă rundă de vânzare a biletelor se va deschide pe 11 decembrie, imediat după stabilirea programului complet.

România, în așteptarea barajului

„Tricolorii” nu sunt încă printre echipele calificate. După ce au terminat pe locul 3 în grupa preliminară, România va juca în martie barajul pentru calificare, în deplasare, împotriva Turciei. În eventualitatea unei victorii, echipa lui Mircea Lucescu va întâlni Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului.

Pentru Europa, 12 echipe sunt deja calificate, iar alte 6 vor obține biletele prin barajele continentale și intercontinentale. În total, la Mondial vor participa 48 de echipe, dintre care 3 sunt gazde.

În cazul unei calificări, România ar urma să fie repartizată în urna a 4-a valorică la tragerea la sorți.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Cele mai citite

„Este un circ!” ANAF începe executarea silită împotriva fostului primar Marian Vanghelie pentru 2,7 milioane de euro

Politică Alexandru Stancu - 0
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat procedura de executare silită pentru recuperarea sumei de 2,7 milioane de euro, într-un dosar care îl...

Omul de afaceri Ioan Niculae, condamnat la 10 ani de închisoare într-un nou dosar de evaziune fiscală

Justiție Alexandru Stancu - 0
Omul de afaceri Ioan Niculae, unul dintre cei mai cunoscuți și controversați oameni de afaceri din România, a primit o nouă condamnare: 10 ani...

Marian Vanghelie, executat silit de ANAF pentru peste 13,7 milioane de lei

Justiție Narcis Rosioru - 0
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat procedurile de executare silită împotriva lui Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, pentru recuperarea sumei...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.