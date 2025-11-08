Au apărut interceptări din dosarul în care Marius Isăilă – fost parlamentar PSD – este acuzat de DNA de săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență la MApN, potrivit Gândul.

Potrivit surselor Gândul, Octavian Berceanu a fost denunțător în acest caz și a purtat de 17 ori microfon pe el, în timpul discuțiilor cu fostul senator Marius Isăilă.

Potrivit DNA, „infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție”.

De asemenea, în datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, Marius Isăilă ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării.

Aceste promisiuni au fost reiterate în data de 24.10.2025, iar Marius Isăilă pornea de la ideea că ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată.

Interceptările realizate de DNA scot la iveală faptul că Marius Isăilă credea că nici „mama DNA-ului” nu poate face nimic.

„ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai înțeles-o, bine, n-ai înțeles-o…Ai înțeles? Aia am vrut să te, mă văd cu tine să-ți spun! Și are asigurat pentru toate bătrânețile lui și pentru ce vrea el, tot! Noi ne ocupăm! Pe mine mă interesează doar atât, să facă asta, direct, se poate duce direct …(neinteligibil)… alt ministru…Poa`să vină și mama DNA-ului, având în vedere starea de urgență și de necesitate.

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU:…ăla la ROMTEHNICA ia…un milion, tu cât crezi c-o să iei? Că ești decidentu’?

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Da, corect!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Înmulțește și tu cu…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Tu spune-i că la un contract, acum un an de zile, a luat de la un contract două milioane cash!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU:Da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Spune-i, ca să știe!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: RĂZVAN MINCU-a luat două mil, două milioane-n mână! Ce dracu? În BULGARIA!”

Discuții despre ajutor în alegerile pentru Primăria Capitalei

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai să vezi! Bă, spune-i că asta-i înțelegerea dacă nu o-nțelege și-l ajutăm și la Primăria Capitalei să câștige Drulă!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da, i-am zis! I-am zis…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Să câștige Drulă!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU:… și de fonduri pe-acolo că puteți fi generoși…Nu i-am zis mai mult! Că puteți fi generoși.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Da, nu, că vom fi generoși. Da, mă, da! Și, bă, bă, plus ce-i băgăm noi în buzunar, e treaba ta! Io-ți dau ție și tu te-ocupi de el! La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Rămâne cu… aceeași sumă, da?

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ce-am vorbit noi! Da, mă! Ce-am vorbit noi!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Nu se modifică nimic.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Tavi, nu se modifică nimic, ai cuvântu` meu de-onoare! Tavi, tu explică-i doar atât… „Bă, înțelege pentru numele lui Dumnezeu că e momentul tău!”

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da!

Marius Isăilă a fost arestat, vineri, pentru cumpărare de influență la MApN. Acesta a promis 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susțin procurorii. În această situație, ministrul Apărării are calitatea de martor în dosar.

„O persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană”, a spus vineri ministrul Apărării Ionuț Moșteanu.

