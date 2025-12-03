9.1 C
Întâlnirea dintre Zelenski și delegația americană cu Kushner și Witkoff, anulată la Bruxelles

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
volodimir zelenski ucraina
Foto - François WALSCHAERTS / AFP

Întâlnirea planificată la Bruxelles între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și delegația americană care a discutat marți cu Vladimir Putin a fost anulată, a relatat corespondentul Kyiv Post la Washington DC, Alex Raufoglu.

În delegația americană se aflau trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner.

„Întâlnirea de la Bruxelles a fost anulată”, a scris jurnalistul pe X, precizând că Zelenski, care marți a fost în Irlanda, se întoarce la Kiev, iar Witkoff și Kushner vor reveni la Washington, în loc să continue spre Europa sau Kiev pentru discuții suplimentare.

Potrivit corespondentului, Kremlinul susține că americanii „au promis” să zboare direct la Washington după discuțiile cu Putin – declarație care nu a fost confirmată de partea americană.

La întâlnirea de la Moscova au participat, pe lângă Witkoff și Kushner, Vladimir Putin și consilieri de rang înalt ai Kremlinului.

Ucraina rămâne activă pe plan european

Președintele Zelenski a precizat miercuri pe X că Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, și Andrii Hnatov, șeful Statului Major General, vor reprezenta Ucraina la întâlnirile de la Bruxelles cu consilierii de securitate națională ai liderilor europeni.

„Aceasta este coordonarea noastră continuă cu partenerii și ne asigurăm că procesul de negociere este pe deplin activ. Reprezentanții ucraineni îi vor informa pe colegii lor din Europa cu privire la ceea ce se știe în urma contactelor de ieri ale părții americane la Moscova și vor discuta, de asemenea, despre componenta europeană a arhitecturii de securitate necesare”, a transmis Zelenski.

Ucraina se pregătește pentru negocieri în SUA

Zelenski a adăugat că, după reuniunea de la Bruxelles, Umerov și Hnatov vor începe pregătirile pentru o întâlnire cu reprezentanții președintelui Trump în Statele Unite.

„Ca întotdeauna, Ucraina va lucra în mod constructiv în vederea obținerii unei păci reale. Aștept un nou raport în urma rezultatelor întâlnirilor de astăzi din Europa”, a subliniat liderul ucrainean.

În paralel, la Bruxelles are loc miercuri reuniunea miniștrilor de Externe din NATO, marcată de absența secretarului de stat american Marco Rubio.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
