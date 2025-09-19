De către

Miniștrii de externe ai Rusiei și Statelor Unite, Serghei Lavrov și Marco Rubio, se vor întâlni săptămâna viitoare la New York, în marja Adunării Generale a ONU.

Anunțul a fost făcut vineri de ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, citat de AFP și preluat de Agerpres.

„Este clar că vor aborda un spectru larg de chestiuni, atât bilaterale, cât și multilaterale. Nu a fost stabilită o agendă precisă, dar o întâlnire este planificată”, a declarat Nebenzia.

Întâlnirea survine într-un moment în care relațiile dintre Moscova și Washington sunt marcate de tensiuni majore, generate de războiul din Ucraina și de lipsa unui progres real în negocierile internaționale.

Trump, dezamăgit de Putin

Evenimentul are loc la doar o zi după ce președintele american Donald Trump s-a declarat dezamăgit de Vladimir Putin.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că spera să poată negocia o încheiere a conflictului din Ucraina, dar acest obiectiv nu a fost atins.

Trump a condiționat, de asemenea, impunerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei de încetarea achizițiilor europene de petrol rusesc.

Totodată, a cerut Uniunii Europene să introducă taxe vamale pentru India și China, principalii cumpărători de țiței din Rusia – o propunere respinsă vineri de Comisia Europeană.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.