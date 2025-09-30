De către

Premierul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit marți cu Jeroen Clicq, director executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI), pentru a discuta despre situația bugetară și soluțiile necesare corectării deficitului.

Discuțiile au vizat în principal măsurile de reducere a cheltuielilor, îmbunătățirea colectării veniturilor și orientarea resurselor spre domenii strategice, precum energia și agricultura, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Premierul a reafirmat angajamentul Executivului față de stabilitatea fiscală și o gestionare responsabilă a banului public.

FMI: România, pe o traiectorie corectă

Guvernul mai precizează că FMI a confirmat faptul că România se află pe o „traiectorie corectă” în procesul de consolidare fiscală și a oferit sprijin pentru continuarea reformelor.

Oficialii instituției internaționale au subliniat, totodată, importanța stabilității politice pentru aplicarea măsurilor adoptate de autorități.

Reformele continuă

Ilie Bolojan a insistat asupra faptului că România va continua să urmărească disciplina fiscală, reducerea inechităților sociale și eficientizarea colectării veniturilor.

Premierul a punctat și necesitatea unei alocări mai eficiente a banilor publici, prin proiecte cu randament economic și impact pozitiv asupra comunităților.

