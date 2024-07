Întâlnire de rang înalt! Geoană, Ciolacu și Ponta, la aceeași masă

Antena 3 i-a surprins pe aceștia la masă, într-un restaurant din București. Mai mult, Victor Ponta spune că a fost ziua unui bun prieten și că nu a fost vorba de o întâlnire politică.

Potrivit lui Victor Ponta, conversațiile de la masă s-au concentrat pe sportivul român David Popovici și pe realizările sale, fără a aborda subiecte politice.

Ponta a adăugat că a petrecut mai mult de două ore alături de Ciolacu și Geoană, subliniind că întâlnirea a fost una informală și prietenoasă.

Nici dacă mă tăiați și îmi puneți sare pe tăieturi n-o să povestesc de la o întâlnire privată. A fost ziua de naștere a unui bun prieten. Nu știu cum a invitat sărbătoritul oamenii, dar în niciun caz nu a fost o întâlnire politică. Eu cred că am stat mai mult de două ore. Mi se pare absolut normal ca oamenii să meargă la zile de naștere. Nici dacă mă torturați, mă ardeți, n-o să povestesc de întâlniri private, pentru că este de prost gust,

a declarat Victor Ponta, potrivit sursei citate.