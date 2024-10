Succesul internațional validează numele unei companii care se afirmă mai întâi la ea acasă, spun antreprenorii

România poate genera branduri cu impact internațional, dar antreprenorii au nevoie de validare pe plan local și apoi de extindere pe piețe externe. Aceasta a fost una dintre concluziile Conferinței ZF, Branduri Românești 2024.

Calitatea face diferența, în competiția cu timpul și prețul, mai spun câțiva dintre reprezentanții unor brand-uri de succes din România.

„Ca să te numeşti brand, ar trebui să fii campion undeva şi ideal este să fii la tine acasă, pentru că înţelegi mai uşor consumatorul şi nevoia, cultura şi obiceiurile. Pe urmă, într-o formă consolidată, mergi pe alte pieţe, în funcţie de oportunităţi“, a afirmat Raul Ciurtin, cofondatorul Verdino.

Un alt aspect punctat de antreprenorii prezenţi la conferinţă, a fost că succesul vine din oferirea unor produse şi servicii de înaltă calitate, care răspund nevoilor consumatorilor şi creează valoare pe termen lung.

„În următorii 5-7 ani, începând cu anul viitor, când vor creşte din nou taxele, va fi foarte greu să ţii made in România la un standard de preţ şi de cost, astfel încât clientul să vină către tine. De aceea am făcut noi schimbarea aceasta şi ne-am dus către acei 5%-7% din piaţă. Recomand tuturor să meargă către acel segment de calitate şi nu de cantitate, pentru că va fi din ce în ce mai greu să luptăm cu Temu şi alte site-uri agregatoare imense care vor veni să dea un preţ, atâta tot. Nu poţi să te baţi cu ei şi n-o să ne putem bate cu ei“, a spus și Marius Dan, cofondator al brandului Tudor Personal Tailor.