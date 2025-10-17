Instanța poloneză refuză extrădarea unui suspect în cazul sabotajului Nord Stream

De către

O instanță din Polonia a refuzat vineri cererea Germaniei de extrădare a unui cetățean ucrainean suspectat de implicare în sabotajul conductelor de gaz Nord Stream, care legau Rusia de Europa, în 2022, notează AFP.

Judecătorul din Varșovia a declarat că solicitarea Germaniei „nu merită să fie luată în considerare” și a dispus eliberarea ucraineanului.

Decizia vine la doar câteva zile după ce și cea mai înaltă instanță din Italia a respins o cerere similară de extrădare formulată de Germania împotriva unui alt suspect ucrainean în același caz.

Controversatele conducte Nord Stream, care transportau gaz rusesc către Europa de ani de zile, au fost grav avariate de explozii masive în septembrie 2022, la câteva luni după invazia Rusiei în Ucraina.

CITEȘTE ȘI – China investighează nouă oficiali militari de rang înalt pentru corupție

„Caz închis”, a scris premierul polonez Donald Tusk pe platforma X, salutând decizia instanței.

Suspectul, identificat ca Volodymyr Z., instructor de scufundări, fusese arestat la periferia Varșoviei pe 30 septembrie, fiind căutat de Germania în baza unui mandat european de arestare. Procurorii germani susțin că acesta „a făcut parte dintr-un grup de persoane care au plasat dispozitive explozive pe conductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2, în apropierea insulei Bornholm (Danemarca), în septembrie 2022.”

Avocatul său s-a opus extrădării.

În momentul arestării, suspectul ar fi acuzat compania Gazprom, proprietara conductelor, că finanțează operațiunile militare ale Rusiei.

Judecătorul Dariusz Lubowski a subliniat vineri că procedura nu viza stabilirea vinovăției suspectului, ci doar dacă faptele invocate de Germania justificau executarea unui mandat european de arestare.

„Instanța poloneză nu deține probe în acest caz, iar partea germană a furnizat doar informații foarte generale”, a precizat el.

Judecătorul a adăugat că nu există dovezi suficiente care să arate dacă Kievul s-a aflat în spatele exploziilor de la Nord Stream.

În contextul invaziei ruse, Lubowski a argumentat că ucrainenii nu pot fi considerați teroriști sau sabotori, întrucât „urmărind scopul de a-și apăra patria, ei slăbesc inamicul.”

Parchetul polonez, care susținuse inițial executarea mandatului de arestare, are posibilitatea de a ataca decizia instanței.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.