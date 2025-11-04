Prețurile producției industriale au înregistrat o creștere de 6,1% în septembrie 2025, comparativ cu aceeași lună a anului 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Față de luna august 2025, prețurile au urcat cu 0,9%, arată raportul instituției.

„În luna septembrie 2025, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 0,9% faţă de luna august 2025. În luna septembrie 2025, comparativ cu luna septembrie 2024, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 6,1%”, precizează INS.

Energia și apa, cele mai mari scumpiri

Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în sectorul energetic și al serviciilor de utilități publice.

Astfel, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au consemnat o scumpire de 13,06% față de septembrie 2024 și de 3,12% față de luna anterioară.

De asemenea, captarea, tratarea și distribuția apei s-a scumpit cu 10,21% față de anul trecut și cu 0,03% comparativ cu august 2025.

Industria prelucrătoare, în creștere moderată

Prețurile din industria prelucrătoare au avansat cu 3,8% față de septembrie 2024 și cu 0,04% față de luna precedentă.

Cea mai mare creștere din această categorie s-a înregistrat în prelucrarea lemnului și fabricarea produselor din lemn și plută (cu excepția mobilei), unde prețurile au crescut cu 9,03% comparativ cu anul trecut și cu 0,93% raportat la august.

Scăderi în industria extractivă

Spre deosebire de celelalte sectoare, industria extractivă a înregistrat o ușoară scădere a prețurilor, de 2,22% față de septembrie 2024 și de 0,36% comparativ cu luna august.

Totuși, în interiorul acestei ramuri, extracția cărbunelui superior și inferior s-a scumpit cu 7,94% față de anul trecut, în timp ce extracția petrolului brut și a gazelor naturale s-a ieftinit cu 8,08%.

