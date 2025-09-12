Investițiile nete realizate în economia națională au însumat 46,8 miliarde lei în trimestrul II 2025, în scădere cu 0,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).
Declinul s-a datorat în principal reducerii investițiilor în utilaje, inclusiv mijloace de transport, care au scăzut cu 11,9%.
Pe de altă parte, s-au înregistrat creșteri la:
- alte cheltuieli de investiții (+28,7%);
- lucrări de construcții noi (+1,1%).
Semestrul I 2025: evoluție pozitivă
La nivelul primelor șase luni din 2025, investițiile nete realizate în economie au însumat 83,8 miliarde lei, în creștere cu 1% față de semestrul I 2024.
Creșterea a fost susținută de:
- lucrări de construcții noi (+4%);
- alte cheltuieli de investiții (+2,1%).
În schimb, investițiile în utilaje (inclusiv mijloace de transport) au consemnat o scădere de 6%.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.