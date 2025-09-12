INS: Investițiile nete au scăzut în trimestrul II, dar rămân pe plus la nivel semestrial

De către
Narcis Rosioru
-
0
9

Investițiile nete realizate în economia națională au însumat 46,8 miliarde lei în trimestrul II 2025, în scădere cu 0,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Declinul s-a datorat în principal reducerii investițiilor în utilaje, inclusiv mijloace de transport, care au scăzut cu 11,9%.

Pe de altă parte, s-au înregistrat creșteri la:

  • alte cheltuieli de investiții (+28,7%);
  • lucrări de construcții noi (+1,1%).

Semestrul I 2025: evoluție pozitivă

La nivelul primelor șase luni din 2025, investițiile nete realizate în economie au însumat 83,8 miliarde lei, în creștere cu 1% față de semestrul I 2024.

Creșterea a fost susținută de:

  • lucrări de construcții noi (+4%);
  • alte cheltuieli de investiții (+2,1%).

În schimb, investițiile în utilaje (inclusiv mijloace de transport) au consemnat o scădere de 6%.

