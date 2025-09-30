De către

Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a scăzut în august 2025 cu 4,6% față de luna iulie, potrivit Institutului Național de Statistică (INS), ajungând la 3.507 avize.

Comparativ cu august 2024, autorizațiile de construire pentru clădiri rezidențiale au înregistrat însă o creștere de 4,4%, potrivit datelor INS.

În primele opt luni ale anului 2025, s-au eliberat în total 24.821 autorizații pentru clădiri rezidențiale, ceea ce reprezintă o creștere de 4,4% față de perioada similară din 2024.

În august, deși numărul autorizațiilor a crescut cu 4,4% față de august 2024, suprafața utilă totală a scăzut cu 3,7%.

Distribuția teritorială a autorizațiilor

Creșterea numărului de autorizații (+147 avize) s-a concentrat în regiunile Centru (+141), Vest (+60), București-Ilfov (+21) și Nord-Vest (+17). În schimb, s-au înregistrat scăderi în Sud-Est (-47), Sud-Vest Oltenia (-22), Nord-Est (-17) și Sud-Muntenia (-6).

Comparativ cu august 2024, autorizațiile pentru clădiri nerezidențiale au crescut cu 5,6%, iar suprafața utilă totală a înregistrat un avans spectaculos de 119,5%.

Creșterea de 214.813 mp a fost raportată în toate regiunile de dezvoltare, cu cele mai mari valori în București-Ilfov (+63.590 mp), Sud-Muntenia (+54.774 mp) și Vest (+37.765 mp).

Tendințe pe primele opt luni din 2025

În perioada ianuarie-august 2025, numărul de autorizații de construire a crescut în majoritatea regiunilor: Vest (+391), Centru (+273), Nord-Vest (+131), Sud-Vest Oltenia (+92), București-Ilfov (+85), Sud-Muntenia (+66) și Sud-Est (+20). Singura scădere a fost consemnată în Nord-Est (-9 autorizații).

