România înregistra la sfârșitul trimestrului al doilea din 2025 un număr de 4,9 milioane pensionari, în creștere cu 18.000 față de primul trimestru, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Pensia medie lunară a fost de 2.932 lei, în urcare cu 0,5% față de trimestrul precedent și cu peste 20% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Numărul mediu al pensionarilor din sistemul de asigurări sociale de stat s-a situat la 4,56 milioane de persoane, cu o pensie medie de 2.813 lei.

Pentru pensionarii cu limită de vârstă și stagiu complet de cotizare, pensia medie netă a reprezentat 59,6% din câștigul salarial mediu net, față de 59% în trimestrul anterior.

Indicele pensiei medii reale raportat la inflație a fost de 99,5%, ceea ce arată o ușoară scădere a puterii de cumpărare.

Structura pensionarilor

Majoritatea pensionarilor din sistemul de asigurări sociale sunt pentru limită de vârstă (80%), urmați de beneficiarii pensiilor de urmaș (9,5%) și de cei cu pensii de invaliditate (8,3%).

Cele mai reduse ponderi le dețin pensionarii cu pensii anticipate parțiale (2,2%) și cei cu pensii anticipate integrale (0,1%).

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 92,8% din totalul pensionarilor din România.

Disparități regionale și de gen

Raportul dintre numărul pensionarilor de stat și cel al salariaților este de 8 la 10, cu variații majore între județe: în București și Ilfov, raportul este de 4 la 10, în timp ce în Teleorman ajunge la 14 la 10.

Pensia medie de stat variază semnificativ între județe – de la 2.228 lei în Botoșani și 2.265 lei în Vrancea, până la 3.549 lei în București.

Diferențele de gen rămân evidente: pensia femeilor pentru limită de vârstă reprezintă doar 61,2% din cea a bărbaților, iar în cazul stagiului incomplet de cotizare, diferența este și mai mare – 48,7%.

Cele mai apropiate valori se regăsesc la pensiile anticipate: 3.796 lei pentru femei, față de 4.111 lei pentru bărbați.

Indemnizația socială

La nivel național, 913.100 de persoane au beneficiat de indemnizația socială pentru pensionari, conform OUG nr. 6/2009.

831.400 provin din sistemul de asigurări sociale de stat (18,2% din total),

77.800 din fostul sistem pentru agricultori (61,1% din această categorie),

3.900 din rândul pensionarilor militari (1,8%).

