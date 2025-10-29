Programul susținut de Fondul Soros pentru Dezvoltare Economică oferă microcredite romilor din șase țări europene, demonstrând că au rate de rambursare comparabile cu cele ale împrumutaților obișnuiți.

Fondul Soros pentru Dezvoltare Economică (SEDF), ramura de investiții cu impact a Fundațiilor pentru o Societate Deschisă (Open Society Foundations), a anunțat astăzi rezultatele preliminare ale investiției sale în Inițiativa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Rom (REDI), care oferă împrumuturi antreprenorilor romi. Datele arată că antreprenorii romi — excluși de mult timp din economia formală a Europei — performează la același nivel cu împrumutații non-romi atunci când au acces echitabil la finanțare, contrazicând presupunerile adânc înrădăcinate despre risc și fiabilitate.

Patria Credit, o instituție de microfinanțare sprijinită de REDI și finanțată cu capital catalitic din partea SEDF în 2022 pentru a testa dacă micile afaceri conduse de romi pot susține rambursarea împrumuturilor comerciale — considerate anterior prea riscante de către creditorii tradiționali — demonstrează că ratele de rambursare în rândul antreprenorilor romi sunt comparabile cu cele ale împrumutaților obișnuiți, evidențiind faptul că acești antreprenori pot prospera atunci când li se oferă acces la finanțare.

Prin intermediul acestei inițiative, aproape 1.000 de împrumuturi au fost acordate până în prezent, cu o valoare medie de 7.000 de euro fiecare. Majoritatea beneficiarilor sunt femei care dețin afaceri în comunități slab deservite. Până în 2026, portofoliul de împrumuturi al REDI este de așteptat să crească până la 15 milioane de euro, acoperind șase țări europene — Macedonia de Nord, Kosovo, România, Albania, Muntenegru și Slovacia — în creștere de la nivelul inițial de 5 milioane de euro.

Romii reprezintă cea mai mare minoritate transnațională din Europa — estimată la peste 12 milioane de persoane — și se confruntă constant cu excluderea din sistemele economice principale. Mulți romi nu au un istoric formal de credit, garanții acceptabile sau acces la instituții financiare convenționale. Ei sunt adesea percepuți drept „cu risc ridicat” și raportează frecvent cazuri de discriminare în domeniul muncii și al finanțelor. Conform unor sondaje recente, 36% dintre romi declară că s-au confruntat cu discriminare în căutarea unui loc de muncă — mai mult decât dublul ratei înregistrate în 2016 (16%).

Aura Drăgușin, mamă a trei copii din Teleorman, România, este una dintre persoanele ale căror vieți au fost transformate prin sprijinul REDI. După multiple respingeri din partea băncilor comerciale, ea a obținut finanțare prin Patria Credit, o instituție de microfinanțare sprijinită de REDI. Împrumutul i-a permis să deschidă o spălătorie auto — o afacere care acum își susține familia și oferă locuri de muncă altor membri ai comunității.

„Unul dintre cele mai puternice roluri pe care le poate juca investiția cu impact este acela de a redefini percepțiile asupra riscului,” a declarat Georgia Levenson Keohane, director executiv al SEDF. „Deși microcreditul are o istorie importantă ca instrument de incluziune financiară la nivel global, el nu fusese aplicat până acum în contextul romilor. Demonstrând că antreprenorii romi sunt solvabili, REDI contribuie la crearea unor căi esențiale către incluziune financiară, economică și socială.”

Designul și implementarea REDI sunt conturate de Petrică Dulgheru, om de știință și lider civic rom, cu legături profunde în comunitățile rome. Viziunea sa a asigurat faptul că modelul REDI merge dincolo de simpla finanțare, combinând acordarea de împrumuturi cu mentorat, asistență tehnică și servicii financiare adaptate local pentru a aborda provocările specifice antreprenorilor romi.

„Am pornit de la o observație simplă, dar îngrijorătoare — aproape fiecare cerere de împrumut a unui rom era respinsă,” a spus Dulgheru. „REDI demonstrează că aceste bariere, adesea bazate pe percepții depășite, pot fi înlăturate printr-un design incluziv și bine informat.”

Rezultatele timpurii ale REDI oferă un model promițător pentru creșterea economică incluzivă în întreaga Europă și dincolo de ea. SEDF va continua să extindă inițiativa, alături de noi co-investitori.