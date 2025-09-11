Inflația din SUA accelerează în august, în timp ce cererile de șomaj cresc surprinzător

Rata inflației în Statele Unite a înregistrat o creștere neașteptată în august, în timp ce numărul cererilor săptămânale de ajutor de șomaj a urcat la cel mai ridicat nivel din aproape patru ani, transmit autoritățile americane. Aceste date complicate oferă Federal Reserve informații esențiale înainte de reuniunea sa de politică monetară programată să se încheie pe 17 septembrie.

Accelerează inflația din SUA

Conform Departamentului Muncii, indicele prețurilor de consum (CPI) a crescut cu 0,4% în august comparativ cu luna precedentă, marcând cel mai mare salt lunar din ianuarie și aducând rata anuală a inflației la 2,9%. Economiștii anticipau o creștere de 0,3%, iar lectura anuală a fost conform așteptărilor pentru 2,9%. Indicatorul de bază al inflației, care exclude prețurile alimentelor și energiei, a crescut cu 0,3% lunar și cu 3,1% anual, confirmând trendul de inflație moderată.

Pe partea ocupării forței de muncă, Departamentul Muncii a raportat 263.000 de cereri săptămânale de șomaj pentru săptămâna încheiată pe 6 septembrie, depășind estimările de 235.000 și marcând cel mai ridicat nivel din octombrie 2021. Această creștere surprinzătoare sugerează că angajatorii ar putea începe să reducă personalul, deși, per ansamblu, piața muncii rămâne relativ stabilă.

Creșterea prețurilor a fost susținută în special de costurile locuințelor, care reprezintă aproximativ o treime din indicele CPI, dar și de creșteri în sectoarele alimentelor (+0,5%) și energiei (+0,7%), în special la benzină (+1,9%). Aceasta sugerează un impact continuu al tarifelor comerciale asupra prețurilor, deși inflația rămâne sub control pe termen lung.

Analistul Seema Shah de la Principal Asset Management consideră că, deși datele inflației sunt ușor mai ridicate decât așteptările, raportul privind șomajul va accelera probabil decizia Federal Reserve de a reduce ratele dobânzilor. Piețele anticipează acum cu aproape certitudine o reducere a ratei de referință în această lună, posibil urmată de alte două reduceri în octombrie și decembrie, pentru a stimula creșterea economică și a menține stabilitatea prețurilor.

Pe termen lung, oficialii Fed se concentrează mai mult pe costurile serviciilor și pe efectele structurale ale inflației, considerând că tarifele comerciale generează doar creșteri temporare de prețuri, iar reducerea graduală a costurilor locuințelor și serviciilor sugerează o stabilizare în economia americană.

