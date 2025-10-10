Ineos dă o nouă lovitură pe piața transferurilor! Kevin Vauquelin a semnat un contract pe trei ani cu echipa britanică

Tânărul rutier francez, locul 7 în Turul Franței 2025, părăsește Arkea-B&B Hotels pentru a se alătura uneia dintre cele mai puternice formații din lume.

Echipa britanică Ineos Grenadiers a anunțat oficial transferul lui Kevin Vauquelin, unul dintre cei mai promițători cicliști francezi ai momentului. În vârstă de 24 de ani, Vauquelin a semnat un contract valabil pentru următoarele trei sezoane, până în 2028, marcând o nouă etapă importantă în cariera sa.

Rutierul francez s-a remarcat în ultimii ani printr-o ascensiune constantă și rezultate solide în marile tururi. După o victorie de etapă spectaculoasă în Turul Franței 2024, la Bologna, sportivul a confirmat în 2025 cu un loc 7 în clasamentul general al „Marii Bucle” și o poziție secundă în Turul Elveției, performanțe care l-au propulsat printre cei mai apreciați tineri cicliști din plutonul mondial.

Noul său angajament cu Ineos Grenadiers vine după despărțirea de Arkea-B&B Hotels, echipa la care s-a format și unde a obținut primele victorii importante. În palmaresul său se mai regăsesc curse precum Etoile de Besseges, Turul Alpilor Maritimi și Var, precum și două clasări pe locul doi în Săgeata Valonă, una dintre cele mai prestigioase competiții de o zi din calendarul internațional.

Vauquelin: „Pentru mine, este o etapă logică în carieră”

Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat al echipei Ineos Grenadiers, în care ciclistul francez și-a exprimat entuziasmul față de noua provocare.

„Sunt extrem de mândru să mă alătur unei echipe cum este Ineos Grenadiers, care a făcut istorie în ciclism de zece ani.”

„Pentru mine, este o etapă logică în cariera mea pentru a continua să progresez şi să explorez noi orizonturi.”, a declarat Vauquelin.

Transferul său este considerat unul strategic de către oficialii echipei britanice, care își consolidează lotul cu rutieri tineri și versați, capabili să concureze atât în marile tururi, cât și în clasicele de o zi. Ineos Grenadiers, formație cu un palmares impresionant ce include șapte victorii în Turul Franței, continuă astfel procesul de reconstrucție început în ultimele sezoane, mizând pe un echilibru între experiență și tinerețe.

Vauquelin este apreciat pentru stilul său complet — un ciclist capabil să urce, să sprinteze și să gestioneze excelent cursele pe etape, calități care l-au făcut o țintă dorită de mai multe echipe de top din WorldTour.

Deși a fost nevoit să întrerupă sezonul 2025 din cauza unei accidentări, tânărul francez a demonstrat o determinare remarcabilă. Victima unui accident domestic care i-a provocat o fractură de gleznă în această vară, Vauquelin a fost operat în luna august și a ratat mai multe competiții de final de an. În ciuda acestei perioade dificile, el a revenit deja la antrenamente, pregătindu-se pentru startul sezonului 2026, când va debuta sub culorile Ineos Grenadiers.

Într-un context în care echipa britanică își propune să revină în prim-planul marilor tururi, alături de lideri precum Carlos Rodríguez și Geraint Thomas, venirea lui Kevin Vauquelin este văzută ca un pas important în construcția viitorului.

