Singurul sector care a înregistrat o evoluție pozitivă este producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

După primele nouă luni ale anului, producția industrială din România a înregistrat o scădere de 1% în termeni brut, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În termeni ajustați sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare, declinul este de 0,6%, semnalând o temperare a activității în principalele ramuri economice.

Potrivit INS, industria prelucrătoare a suferit cea mai mare contracție, de 1,3%, urmată de industria extractivă, care a pierdut 1%. Singurul sector care a înregistrat o evoluție pozitivă este producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, în creștere ușoară, cu 0,5%. În forma ajustată sezonier, tendința se menține: industria extractivă a scăzut cu 1%, iar cea prelucrătoare cu 0,8%, în timp ce sectorul energetic a consemnat un plus de 1%.

Un semnal mai optimist vine însă din luna septembrie 2025, când producția industrială a crescut puternic, cu 20,7% față de august, impulsionată de o revenire în industria prelucrătoare (+26,7%). În schimb, furnizarea de energie a înregistrat o scădere de 6,8%.

Comparativ cu septembrie 2024, producția industrială totală a fost mai mare cu 2,6%, creșterea fiind susținută în principal de ramura prelucrătoare (+3,1%). În termeni ajustați, avansul anual este modest, de 0,2%, dar marchează o stabilizare după mai multe trimestre de fluctuații.

INS notează că industria extractivă continuă să tragă în jos performanțele sectorului, în timp ce producția energetică rămâne constantă, semn că relansarea industrială depinde tot mai mult de dinamica cererii și de costurile energetice.

