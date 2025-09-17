Creșterile s-au reflectat în toate marile ramuri: comenzile pentru bunuri de folosință îndelungată, cele pentru bunuri de uz curent, pentru bunuri intermediare și bunuri de capital

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că industria prelucrătoare a înregistrat o creștere solidă a comenzilor noi în perioada ianuarie – iulie 2025, avansul fiind de 6%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterile s-au reflectat în toate marile ramuri: comenzile pentru bunuri de folosință îndelungată au urcat cu 12,4%, cele pentru bunuri de uz curent cu 9%, pentru bunuri intermediare cu 6,3%, iar pentru bunuri de capital cu 5%.

În luna iulie 2025, comparativ cu iunie, comenzile noi au avut un plus de 3,2%, impulsionate în special de bunurile de folosință îndelungată (+8,9%) și cele intermediare (+4,9%). Și bunurile de uz curent (+4%) și cele de capital (+1,8%) au contribuit la avans.

Raportat la iulie 2024, dinamica este și mai puternică: comenzile din industria prelucrătoare au crescut cu 12,6%. Cel mai mare salt s-a consemnat în bunurile de folosință îndelungată (+18,9%), urmate de bunurile intermediare (+15,5%), bunurile de uz curent (+14,7%) și bunurile de capital (+10,5%).

