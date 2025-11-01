Patronatele din Industria Ospitalității avertizează că majorarea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2026 ar putea bloca investițiile și economia reală.

În lipsa unei reduceri de cel puțin 5% a taxelor pe salarii, multe companii riscă să recurgă la concedieri sau chiar la închiderea afacerilor, potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR).

Corina Macri, vicepreședinte FPIOR, explică pentru Termene.ro:

„Este o mare problemă pentru economia românească la acest moment, dacă nu suntem conștienți că această mărire artificială a salariului minim va atrage o blocare a economiei reale. Am făcut niște calcule, o astfel de creștere va bloca de fapt clar economia în anul viitor. Avem nevoie de o reducere, pentru că ea corelează cu celelalte impozite, cu creșterea fiscalității care dăunează grav. Avem nevoie de o reducere de cel puțin 5% în zona salariilor pentru a putea merge anul viitor într-o relație corectă.”

În plus, companiile resimt scumpirea energiei electrice cu peste 36% începând cu octombrie, iar viitoarele modificări fiscale, inclusiv o eventuală majorare de TVA, sporesc incertitudinea.

Investițiile locale, în pericol

Potrivit reprezentantei FPIOR, antreprenorii locali, care susțin turismul românesc, sunt afectați mai grav decât marile lanțuri internaționale:

„Probabil marile lanțuri care nu au legătură cu industria românească vor merge mai departe, însă antreprenoriatul local care ține turismul la nivel național credem că va avea probleme serioase.”

Trend descendent pentru sector

Deși primele luni ale anului au fost bune pentru industria ospitalității, finalul anului aduce creșterea îngrijorărilor. Corina Macri subliniază:

„Noi vrem să creștem, să ne dezvoltăm, dar ne trag în urmă foarte mult aceste modificări fiscale și nu știm dacă vom clarifica cu fiscalitatea. Aceasta este singura penumbră în industrie, fiscalitatea, costurile fantastic de mari cu energia și dacă vom reuși să stabilizăm aceste costuri neprevăzute credem că vom merge în linie crescătoare.”

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România reunește peste 1.000 de companii, 29 de patronate, active în 26 de județe și municipiul București, și reprezintă peste 30.000 de angajați din industria ospitalității.

