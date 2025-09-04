Dacia are deja în derulare proiecte importante, inclusiv noi modele la uzina de la Mioveni și extinderea capacităților de producție, care riscă să fie puse în așteptare

Mihai Bordeanu, șeful Renault Group România și directorul Dacia pentru Europa de Sud-Est, atrage atenția că menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru firmele cu venituri de peste 50 de milioane de euro, poate bloca investiții majore în industria auto locală, scrie profit.ro.

Declarația, transmisă și în numele ACAROM, organizația care reunește constructorii auto din România, subliniază că măsura fiscală lovește în companii care au adus România pe locul șase în Uniunea Europeană la producția de autovehicule, cu o contribuție de peste 14% la PIB și 35% din exporturi.

„Înțelegem nevoia de a reduce deficitul bugetar, dar nu se poate face pe spatele companiilor care angajează sute de mii de oameni și mențin economia pe linia de plutire”, a precizat Bordeanu.

El amintește că Dacia are deja în derulare proiecte importante, inclusiv noi modele la uzina de la Mioveni și extinderea capacităților de producție, care riscă să fie puse în așteptare. În plus, instabilitatea fiscală, ilustrată de eliminarea și apoi reintroducerea IMCA în doar câteva zile, la care s-a adăugat și „taxa pe afiliați”, arată lipsa de predictibilitate a Guvernului.

„Am pierdut deja proiecte în sectorul auto, iar dacă ritmul schimbărilor fiscale continuă, nu vom mai putea garanta nici implementarea celor actuale”, a avertizat președintele ACAROM.

Atât Dacia, cât și Ford Otosan, doi dintre cei mai mari exportatori și angajatori din România, transmit că menținerea acestei taxe reduce drastic atractivitatea țării pentru investiții și poate împinge companiile spre alte piețe mai stabile și mai competitive.

