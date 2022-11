India: O cobră a murit după ce a fost mușcată de un băiat de opt ani

Băiatul, cunoscut sub numele de Deepak a fost atacat de șarpe în satul izolat Pandarpadh, din regiunea centrală Chhattisgarh.

Deepak se juca în curtea casei sale, când animalul s-a înfășurat brusc în jurul mâinii lui, înfingându-și colții ascuțiți în piele.

Luptându-se cu șarpele, el și-a scuturat cu furie brațul, încercând să scape de cobră. Urmându-și instinctul de supraviețuire, băiatul a mușcat cobra „tare de două ori”, potrivit New Indian Express, preluat de metro.co.uk.

„Șarpele s-a înfășurat în jurul mâinii mele și m-a mușcat. Am avut dureri mari. Cum reptila nu s-a mișcat când am încercat să scap de ea, am mușcat-o tare de două ori. Totul s-a întâmplat într-o clipă”, a povestit băiatul.

Familia sa l-a dus de urgență la spital, unde a fost ținut sub observație. Deepak a supraviețuit mușcăturii de cobră, într-un mod miraculos. De asemenea, se crede că șarpele a murit după ce a suferit răni în urma mușcăturii sale.

Potrivit expertului în șerpi Qaiser Hussain, băiatul a suferit doar o „mușcătură uscată”. Acest lucru se întâmplă atunci când un șarpe nu eliberează niciun fel de venin. Astfel de mușcături sunt dureroase și pot prezenta doar simptome locale în jurul zonei rănii.

India găzduiește 300 de specii de șerpi, inclusiv 60 de șerpi foarte veninoși.

Se estimează că 1,2 milioane de persoane au murit din cauza mușcăturilor de șarpe în această țară în ultimii 20 de ani, potrivit datelor publicate în 2020 în revista eLife.

