Incredibilă revenire! Vera Zvonareva continuă să sfideze vârsta și revine în forță pe teren

Vera Zvonareva câștigă primul meci după o pauză lungă și reconfirmă că încă poate concura la nivel înalt.

Vera Zvonareva, una dintre cele mai experimentate jucătoare din circuitul feminin, a revenit pe teren la 41 de ani și a obținut o victorie solidă după aproape doi ani de pauză competițională. Fosta ocupantă a locului 2 în clasamentul mondial a demonstrat că ambiția și calitatea jocului ei rămân intacte, reușind să se impună în minimul de seturi împotriva unei sportive clasate în top 250 WTA. Această performanță vine într-un moment în care mulți se așteptau ca rusoaica să își anunțe retragerea, însă revenirea ei confirmă contrariul.

Cariera Verei Zvonareva este una dintre cele mai constante și impresionante ale ultimelor două decenii. Debutând în circuitul profesionist în anul 2000, jucătoarea rusă a atins apogeul între 2009 și 2011, perioadă în care a disputat două semifinale de Grand Slam și două finale majore, urcând până pe poziția a doua a clasamentului mondial. De asemenea, Zvonareva a ajuns în finala Turneului Campioanelor și s-a remarcat în mod special la dublu, unde deține cinci titluri de Grand Slam – trei la dublu feminin și două la dublu mixt – alături de două trofee FED Cup în palmares.

Zvonareva revine în circuitul ITF cu aceeași dorință de competiție

Un alt capitol remarcabil al carierei sale recente este victoria la dublu în Turneul Campioanelor din 2023, obținută la 39 de ani, o performanță rar întâlnită la acest nivel. Totuși, după luna mai 2024, Zvonareva nu a mai disputat niciun meci oficial, iar lipsa activității competiționale i-a făcut pe mulți să creadă că retragerea era iminentă.

Realitatea este însă alta. Jucătoarea rusă a decis să se înscrie la turneul ITF W100 de la Dubai, unde a reușit o victorie importantă încă din primul meci. Ea a învins-o pe Tara Wuerth (238 WTA) cu scorul 6-3, 6-4, după o confruntare de o oră și 46 de minute, demonstrând că rămâne competitivă și bine pregătită fizic. În optimi, Zvonareva o va întâlni pe favorita principală a competiției, Dalma Galfi (98 WTA), într-un duel mult mai dificil, dar care poate oferi noi indicii despre nivelul ei actual.

Pe tabloul turneului din Dubai se află și alte nume cunoscute din circuit, precum Kristina Mladenovic, Harriet Dart, Arantxa Rus și Linda Fruhvirtova, ceea ce face ca această competiție să fie o provocare serioasă pentru orice jucătoare revenită după o perioadă lungă de pauză.

