Incredibil ce au afișat fanii lui Dinamo Kiev la debutul lui Blănuță! Atacantul a intrat pe teren în huiduieli și sub ploaie de obiecte

Internaționalul moldovean a fost primit ostil de suporteri, în urma scandalului legat de postările pro-ruse din trecut.

Vladislav Blănuță (23 de ani) a trăit un debut tensionat la Dinamo Kiev. Transferat de la FCU Craiova pentru 2,6 milioane de euro, atacantul a jucat primele minute oficiale pentru noua sa echipă în meciul de campionat cu Obolon Kiev, încheiat 2-2.

Blănuță a început ca rezervă și a fost introdus pe teren în minutul 78, în locul lui Andrii Iarmolenko, dar momentul a fost marcat de un cor de fluierături și huiduieli. Suporterii nu au iertat trecutul fotbalistului, care distribuise pe TikTok materiale considerate propagandă pro-rusă.

„Diavolul Blănuță”, mesajul fanilor din tribune

Încă din startul partidei, fanii lui Dinamo Kiev au afișat un banner cu mesajul „Diavolul Blănuță” și au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve, unde se afla atacantul. Atmosfera a fost una ostilă, jurnaliștii de la sport.ua notând ironic: „Fanii lui Dinamo l-au primit cu ‘căldură’ pe românul iubitor de lumea rusă”.

Înaintea debutului, o parte dintre suporteri propuseseră chiar ca Blănuță să doneze primul său salariu armatei ucrainene, ca gest de ispășire.

Contextul scandalului

Nemulțumirea fanilor a izbucnit după ce s-a descoperit că, pe contul său de TikTok, Blănuță a distribuit materiale cu Vladimir Solovyov, jurnalist propagandist al Kremlinului, dar și secvențe din serialul rusesc „Brigada”.

Pentru a calma situația, clubul din Kiev a publicat un clip video în care atacantul și-a cerut scuze public: „Dragi ucraineni și ucrainence. Sunt mândru că voi juca în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Glorie eroilor, glorie Ucrainei. Ucraina va câștiga”.

Chiar și așa, primul meci oficial al lui Blănuță la Dinamo a fost unul disputat sub presiune maximă, debutul său fiind umbrit de ostilitatea propriilor suporteri.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!