Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a urcat în august cu 2,3 puncte, ajungând la 37,2 puncte.

Creșterea încrederii macroeconomices-a datorat atât componentei de condiții curente, care a avansat cu 5,8 puncte până la 43,4, cât și componentei de anticipații, care a urcat cu 0,5 puncte, până la 34,2.

„În condiţiile confirmării rating-ului României, indicatorul de încredere a înregistrat o creştere în ultimele două luni. Însă, în continuare, nivelul indicatorului şi ambele sale componente indică condiţii de recesiune. De asemenea, dezechilibrele la nivel macro, precum şi impredictibilitatea politicii fiscale, vor menţine incertitudinea cu privire la evoluţia economiei româneşti, lucru reflectat şi de componenta de anticipaţii a indicatorului.”, a declarat Adrian Codirlaşu, preşedinte al CFA România, conform Ziarului Financiar.

Inflație și curs valutar

Sondajul CFA arată o rată anticipată a inflației de 6,63% pentru septembrie 2026, în creștere față de luna anterioară.

În ceea ce privește evoluția leului, 83% dintre participanți prognozează depreciere în următoarele 12 luni, iar 10% stabiliate.

Anticipațiile medii sunt de 5,1024 lei/euro pe termen de 6 luni și 5,1522 lei/euro pe termen de 12 luni.

Riscul de retrogradare și piața imobiliară

Întrebați despre perspectiva ratingului de țară, 88% dintre respondenți consideră că România va rămâne în categoria recomandată investițiilor, fără retrogradare la nivel „junk”.

Pe piața imobiliară, 43% dintre participanți estimează stagnarea prețurilor rezidențiale în orașe, iar tot 43% o scădere. În plus, 67% apreciază că locuințele sunt supraevaluate.

Perspective economice:

Deficit bugetar 2025: anticipat la 7,7% din PIB;

Creștere economică 2025: estimată la doar 0,7%, cu riscuri de recesiune;

Datoria publică: prognozată să atingă 60% din PIB în următoarele 12 luni.

