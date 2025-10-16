De către

Încrederea mediului privat în economia României scade puternic, arată un sondaj realizat de Confederaţia Patronală Concordia în septembrie 2025.

Potrivit datelor, 81% dintre antreprenori cred că noile măsuri fiscale descurajează investiţiile, în mare sau foarte mare măsură.

Pe fondul inflaţiei ridicate, al costurilor tot mai mari şi al modificărilor de taxe, opt din zece respondenţi consideră că mediul economic s-a deteriorat vizibil.

Rezultatele sondajului, la care au participat firme mici, mijlocii şi mari, arată o percepție preponderent negativă:

59% dintre companii spun că mediul de afaceri este nefavorabil, cu multe obstacole,

40% îl văd drept moderat, cu provocări, dar și oportunități,

doar 1% îl consideră favorabil.

Așteptările pentru anul următor sunt pesimiste: 71% dintre participanți anticipează o deteriorare a climatului economic, 24% estimează stabilitate, iar doar 5% prevăd o îmbunătățire.

Presiunea fiscală, principala problemă pentru antreprenori

Nivelul ridicat al taxelor rămâne o preocupare majoră. Șapte din zece respondenți cred că actuala povară fiscală afectează competitivitatea companiilor.

Totodată, 74% consideră că legislația fiscală sprijină dezvoltarea afacerilor doar într-o mică măsură, iar 25% o văd drept moderat utilă.

Printre efectele directe ale noilor pachete fiscale se numără:

creșterea costurilor operaționale (52%),

riscuri privind politicile de personal (25%),

amânarea sau reducerea investițiilor planificate (23%).

Inflația și birocrația, printre principalele obstacole

Cele mai mari dificultăți semnalate de companii sunt inflația și creșterea costurilor operaționale (26%), scăderea cererii (24%) și birocrația combinată cu instabilitatea legislativă (20%).

Nivelul impozitării este menționat de 20% dintre firme ca provocare majoră, iar lipsa forței de muncă specializate de 8%.

Investiții amânate și temeri privind deficitul bugetar

Prudența domină planurile de dezvoltare ale companiilor:

40% amână investițiile planificate,

35% mențin doar investiții moderate,

16% nu au planuri de investiții,

doar 9% intenționează să facă investiții majore în 2026.

În plus, 82% dintre respondenți consideră deficitul bugetar și datoria publică drept riscuri majore pentru stabilitatea economiei.

Instabilitatea politică și inflația, surse principale de incertitudine

Pentru mediul de afaceri, cele mai mari incertitudini sunt fluctuațiile economice și inflația (60%), urmate de instabilitatea politică (34%) și geopolitica regională (6%).

