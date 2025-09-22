Incident periculos la Aeroportul din Cluj-Napoca: un controlor de trafic ar fi adormit în timpul serviciului

Un avion cu sute de pasageri la bord a fost nevoit să survoleze timp de 11 minute spațiul aerian al Clujului înainte de a primi aprobarea pentru aterizare, după ce controlorul de trafic care trebuia să coordoneze manevra nu a răspuns apelurilor echipajului.

A adormit în tură

Incidentul, petrecut în urmă cu aproximativ o lună și jumătate, a ieșit la iveală abia acum, odată cu explicațiile oferite de Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (Romatsa). Potrivit instituției, pe tură se aflau trei controlori, dar traficul redus de noapte a făcut ca sarcinile să fie împărțite între doi dintre ei, în timp ce al treilea ar fi rămas responsabil cu autorizarea aterizărilor. Acesta ar fi cedat oboselii și, din cauza experienței reduse, nu a reușit să gestioneze situația.

Echipajul aeronavei, neputând intra în contact cu turnul de control, a raportat problema și a fost redirecționat către o zonă de așteptare, unde a executat manevre circulare până când situația a fost remediată. În cele din urmă, avionul a aterizat în siguranță, iar pasagerii nu au avut de suferit.

Ca urmare a incidentului, Romatsa a anunțat implementarea unor măsuri suplimentare de siguranță, printre care instruirea mai strictă a personalului și monitorizarea atentă a programului de lucru al controlorilor de trafic, pentru a preveni situații similare.

