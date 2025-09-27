Incident neobișnuit în fața Palatului lui Gigi Becali din București

Un incident neobișnuit a avut loc în fața reședinței din Piața Victoriei a lui Gigi Becali.

Gardurile și trotuarul din fața impunătorului palat au fost acoperite cu mesaje scrise cu vopsea, semnate de un personaj care se autointitulează „Ivanov Nebunu”.

Textele sunt cel puțin bizare și amestecă referințe religioase cu nume celebre din viața publică. Pe trotuar, individul a scris: „Cunoscând pe Becali am ajuns să cunosc pe Dumnezeu mielu + Bolojan la pușcărie iar apoi la psihiatrie”, iar pe zidul gardului apar alte două mesaje: „La mulți ani, Simona Halep” și „Dragoste Dumnezeu este”.

Intervenția autorităților nu a fost, deocamdată, confirmată, iar reprezentanții lui Gigi Becali nu au oferit un punct de vedere oficial. Nu este clar dacă proprietarul imobilului va depune plângere sau dacă există imagini de pe camerele de supraveghere care să-l fi surprins pe autor în timpul acțiunii.

Gigi Becali este o figură frecvent asociată cu discursuri religioase și este adesea invocat în spațiul public, atât de susținători, cât și de critici mai ales după ce a demisionat din partidul AUR.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!