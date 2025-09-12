Un incident neobișnuit s-a petrecut vineri dimineață la Palatul Parlamentului. O femeie de 35 de ani, originară din Republica Moldova, a încercat să intre în clădire având asupra sa șase cuțite, potrivit unor surse judiciare citate de Știrile Pro TV.
Sursele susțin că femeia a fost oprită la intrarea C1 a Palatului Parlamentului, unde controlul de securitate a descoperit obiectele periculoase.
Ea ar fi fost trecută pe o listă suplimentară a partidului AUR, pentru a participa la evenimentul „Forumul Economic”, organizat vineri în Parlament.
Departamentul de comunicare al AUR a transmis:
Precedent din 2023: gloanțe descoperite asupra unei colaboratoare AUR
Nu este primul incident de acest fel. În 2023, o tânără de 22 de ani, consilieră a unui deputat AUR și fostă șefă a organizației de tineret a partidului, a fost depistată cu patru gloanțe la controlul de securitate al Parlamentului.
Polițiștii au fost alertați atunci, iar cazul a stârnit controverse.
Președintele AUR, George Simion, a declarat ulterior că „gloanțele” erau, de fapt, brelocuri și a acuzat o înscenare, potrivit News.ro.
