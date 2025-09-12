Un incident neobișnuit s-a petrecut vineri dimineață la Palatul Parlamentului. O femeie de 35 de ani, originară din Republica Moldova, a încercat să intre în clădire având asupra sa șase cuțite, potrivit unor surse judiciare citate de Știrile Pro TV.

Sursele susțin că femeia a fost oprită la intrarea C1 a Palatului Parlamentului, unde controlul de securitate a descoperit obiectele periculoase.

Ea ar fi fost trecută pe o listă suplimentară a partidului AUR, pentru a participa la evenimentul „Forumul Economic”, organizat vineri în Parlament.

Departamentul de comunicare al AUR a transmis:

„Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind femeia depistată la intrarea în Parlamentul României având asupra sa mai multe cuțite, facem următoarele precizări: Persoana în cauză nu este membru al AUR. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor. Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise. Acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor. Mai departe, este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun.”

Precedent din 2023: gloanțe descoperite asupra unei colaboratoare AUR

Nu este primul incident de acest fel. În 2023, o tânără de 22 de ani, consilieră a unui deputat AUR și fostă șefă a organizației de tineret a partidului, a fost depistată cu patru gloanțe la controlul de securitate al Parlamentului.

Polițiștii au fost alertați atunci, iar cazul a stârnit controverse.

Președintele AUR, George Simion, a declarat ulterior că „gloanțele” erau, de fapt, brelocuri și a acuzat o înscenare, potrivit News.ro.

