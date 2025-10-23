Polițiștii rutieri chemați la fața locului au constatat că bărbatul avea permisul de conducere suspendat

Un bărbat de 53 de ani, aflat sub influența a două substanțe psihoactive, a fost reținut în noaptea de miercuri spre joi după ce a încercat să intre cu autoturismul în poarta Ambasadei Federației Ruse din București. Intervenția rapidă a jandarmului aflat în post a împiedicat producerea unui incident grav, iar securitatea obiectivului diplomatic nu a fost afectată, scrie News.ro.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, tentativa a avut loc în jurul orei 3:15, în Sectorul 1 al Capitalei. Bărbatul a accelerat spre poarta de acces auto a ambasadei, însă a fost somat și oprit înainte de impact. În sprijin au fost trimise imediat două echipaje de jandarmerie și o echipă antiteroristă a Serviciului Român de Informații.

La vederea forțelor de ordine, șoferul a încercat să fugă de la fața locului, dar a fost blocat de echipajele venite în sprijin. După mai multe somații, acesta a coborât din mașină și a fost imobilizat.

Polițiștii rutieri chemați la fața locului au constatat că bărbatul avea permisul de conducere suspendat. Testele antidrog efectuate de echipajul de poliție au indicat prezența benzodiazepinelor și a amfetaminelor în organismul acestuia. Șoferul, cetățean român, a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice și apoi la sediul Brigăzii Rutiere, unde se fac verificări suplimentare și se vor stabili măsurile legale.

„Securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol și nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale importante”, a transmis Jandarmeria Capitalei într-un comunicat de presă.

Precedent periculos în 2022

Incidentul amintește de un caz similar petrecut în aprilie 2022, tot la Ambasada Rusiei din București, când un bărbat a intrat deliberat cu mașina în porțile reprezentanței diplomatice și și-a dat foc în interiorul vehiculului.

La acel moment, ambasada a pus gestul pe seama unei „isterii anti-ruse”, provocate, potrivit declarației oficiale a misiunii diplomatice, de relatările privind atrocitățile comise de armata rusă la Bucea, pe care autoritățile de la Moscova le-au calificat drept „provocare regizată”.

Autoritățile române investighează acum circumstanțele noului incident, fără a exclude ipoteza unei acțiuni izolate, comise pe fondul consumului de droguri. Ancheta este în desfășurare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube