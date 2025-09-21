Un incident de securitate a avut loc pe stadionul State Farm din Arizona, unde urmează să se desfășoare ceremonia de comemorare a activistului conservator Charlie Kirk.

Joshua Runkles, în vârstă de 42 de ani, a fost depistat cu un cuțit, o armă și documente expirate de identitate ale forțelor de ordine, relatează New York Post.

Bărbatul a fost reținut vineri după ce s-a prezentat ca polițist și a încercat să intre cu arma în incinta stadionului. Potrivit Serviciului Secret, acesta le-a înmânat agenților o insignă și un act de identitate expirate, pretinzând că asigură securitatea privată.

Runkles a fost arestat pentru uzurpare de calități oficiale și pentru că a purtat armă într-un spațiu interzis. Ulterior, el a fost eliberat pe cauțiune, dar ancheta continuă pentru a se stabili motivele prezenței sale acolo.

Explicațiile TPUSA

Oficialii Turning Point USA, organizația condusă de Charlie Kirk, susțin că bărbatul nu reprezenta o amenințare.

„Nu credem că această persoană intenționa să facă ceva rău, însă verificarea nu a fost efectuată în coordonare cu echipa de securitate TPUSA sau Serviciul Secret al SUA. De asemenea, este important de menționat că acest lucru s-a întâmplat înainte ca locul să fie complet izolat și închis. Se iau toate măsurile de precauție pentru a asigura siguranța tuturor”, a declarat purtătorul de cuvânt Andrew Kolvet.

Kolvet nu a precizat pentru cine asigura securitatea Runkles, care ar fi fost șerif adjunct în Idaho, deși documentele judiciare arată că nu are nicio legătură cu biroul șerifului.

Eveniment de amploare

Ceremonia „Building a Legacy: Remembering Charlie Kirk” este catalogată drept un „eveniment special de nivel 1”.

Organizatorii se așteaptă la peste 100.000 de participanți, inclusiv personalități marcante precum președintele Donald Trump.