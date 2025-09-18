De către

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. a anunțat că, începând cu 23 septembrie, vor fi demarate lucrările de încărcare cu apă a instalațiilor de termoficare, concomitent cu probe de presiune la instalațiile interioare.

Operațiunea va fi desfășurată etapizat, pentru a asigura un proces controlat și sigur.

Fiecare asociație de proprietari va fi notificată în prealabil prin afișaj la intrarea în imobil, astfel încât locatarii să ia măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor.

Recomandări pentru locatari

Clienții companiei sunt rugați să se asigure că lucrările la instalațiile interioare au fost finalizate, pentru a evita inundații în apartamente sau subsoluri în momentul încărcării.

Termoenergetica reamintește că asociațiile de proprietari au obligația de a verifica starea de funcționare a instalațiilor de alimentare cu energie termică.

Când va începe furnizarea căldurii

Data exactă privind pornirea agentului termic pentru încălzire va fi comunicată ulterior, după finalizarea testelor și a lucrărilor pregătitoare.

