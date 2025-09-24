Flăcările au fost însoțite de degajări masive de fum, motiv pentru care autoritățile au transmis patru mesaje RO-Alert către locuitorii din sectoarele 2, 3, 4 și 5

Pompierii bucureșteni se luptă în continuare cu incendiul izbucnit la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei. Dacă marți seară, pentru stingerea flăcărilor au fost mobilizate 26 de autospeciale, dimineața în teren mai acționau 14 echipaje, intervenția fiind estimată să dureze întreaga zi. Focul, care a cuprins o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați, a provocat pagube majore: structura metalică a construcției a cedat, din cauza temperaturilor extrem de ridicate.

ISU București-Ilfov a anunțat că operațiunile vor continua cu sprijinul utilajelor grele, pentru a îndepărta materialele care mențin arderea. Flăcările au fost însoțite de degajări masive de fum, motiv pentru care autoritățile au transmis patru mesaje RO-Alert către locuitorii din sectoarele 2, 3, 4 și 5, recomandând închiderea ferestrelor și a ușilor. Ministerul Sănătății a emis, la rândul său, avertizări: persoanele cu dificultăți respiratorii sunt sfătuite să solicite imediat ajutor medical la 112.

Măsurătorile Agenției Naționale pentru Mediu au arătat valori alarmante ale poluării: în zona Registrului Comerțului, nivelul particulelor din aer a depășit de șapte ori pragul maxim admis. În aceste condiții, incendiul din Sectorul 2 rămâne o amenințare nu doar pentru siguranța materială, ci și pentru sănătatea bucureștenilor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube