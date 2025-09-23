De către

Autoritățile au emis un al doilea mesaj RO-ALERT ca urmare a degajării intense de fum în urma incendiului izbucnit, marți seara, la un depozit din Sectorul 2, populația fiind avertizată să-și închidă ușile și ferestrele, informează ISU București-Ilfov.

Potrivit sursei citate, mesajul a fost transmis pe o rază de doi kilometri de la locul incendiului.

‘Sub influența rafalelor de vânt, există riscul ca fumul să pătrundă în locuințele din apropiere, sens în care le solicităm locatarilor închiderea ușilor și ferestrelor, iar participanților la trafic să faciliteze deplasarea autospecialelor de pompieri’, precizează ISUBIF.

Un incendiu a izbucnit, marți seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei – în Șos. Pantelimon, în zonă fiind degajări mari de fum.

Potrivit ISUBIF, au fost alertate 10 autospeciale de stingere.

Dispozitivul a fost suplimentat cu patru autospeciale pentru a asigura necesarul de apă, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala cu roboți.

”Hala are destinație de refrigerare, cu alte anexe alipite de aceasta”, mai precizează sursa citată.

