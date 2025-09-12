Încă un transfer spectaculos la CFR Cluj! Islam Slimani a semnat cu echipa ardeleană

Fostul atacant din Premier League, cel mai bun marcator din istoria Algeriei, a fost prezentat oficial de clubul ardelean.

CFR Cluj a reușit încă o lovitură de piață, anunțând transferul lui Islam Slimani (37 de ani), fost jucător la Leicester și Newcastle. Atacantul algerian, liber de contract după despărțirea de CR Belouizdad, a fost prezentat printr-un clip video cu reușitele sale, însoțit de mesajul: „România, ești pregătită?”.

Este al 17-lea transfer al verii pentru echipa din Gruia, care a adus jucători din campionate puternice, inclusiv pe fostul câștigător al Ligii Campionilor Kurt Zouma și pe Marcus Coco.

Cariera impresionantă a lui Slimani

Islam Slimani și-a început cariera la CR Belouizdad, înainte de a face pasul în Europa, la Sporting CP, unde a înscris 61 de goluri și a oferit 16 pase decisive. Evoluțiile sale l-au propulsat în Premier League, la Leicester City, club pentru care a marcat 13 goluri și unde a fost evaluat la 25 de milioane de euro, cea mai mare cotă din cariera sa. În Anglia a mai evoluat și pentru Newcastle.

Algerianul are și experiență în Franța, la AS Monaco (19 meciuri, 9 goluri, 7 pase decisive), Olympique Lyon și Brest, dar și în Turcia (Fenerbahce), Belgia (Anderlecht, Westerloo, Mechelen) și Brazilia (Coritiba).

La nivel internațional, Slimani este cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei, cu 46 de goluri în 102 selecții. A cucerit Cupa Africii pe Națiuni în 2019 și a participat la Campionatul Mondial din 2014, unde a înscris de două ori. În 2013 a fost desemnat cel mai bun fotbalist al Algeriei.

„Feroviarii” și-au exprimat entuziasmul printr-un mesaj oficial: „Bine ai venit, Islam Slimani! CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecționatei algeriene, este noul atacant al echipei noastre!”.

Cota actuală de piață a atacantului este de 500.000 de euro, conform Transfermarkt. El ar putea debuta pentru CFR Cluj în etapa a 9-a din Superliga, contra celor de la Metaloglobus, sâmbătă, de la ora 21:30.

