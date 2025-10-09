Încă un mesaj delirant postat de atacantul nigerian Victor Boniface! „Peștii nu pot merge pe bicicletă”

Fotbalistul împrumutat de Bayer Leverkusen la Werder Bremen uimește din nou printr-o postare bizară pe rețelele sociale.

Boniface, viral pentru citatele sale fără sens

Atacantul nigerian Victor Boniface (24 de ani) continuă să atragă atenția în Germania, însă nu prin prestațiile sale din teren, ci prin mesajele bizare publicate constant pe rețelele de socializare.

Jucătorul împrumutat de Bayer Leverkusen la Werder Bremen a bifat patru apariții în acest sezon și o pasă decisivă, însă este mai prezent în presă pentru postările sale criptice decât pentru realizările sportive.

Cel mai recent mesaj al său a devenit imediat viral:

„Chiar dacă ploaia își uită umbrela, peștii nu pot merge pe bicicletă pentru că luna și pâinea nu au același Wi-Fi”, a scris Boniface sub o fotografie postată pe contul său.

Oficialii lui Werder Bremen au încercat să afle semnificația „proverbului”, dar, potrivit presei germane, nici ei, nici jucătorul nu au oferit o explicație publică.

De la „pantofi și vaci” la „trei femei, cel mult”

Nu este prima dată când Boniface își surprinde urmăritorii cu mesaje ieșite din comun. În ultimele săptămâni, atacantul scrisese:

„ Viața e ca un pantof, nu poți bea dintr-o vacă pentru că Pământul e un morcov. ”

” „Dacă irosești bani pe prea multe femei, nu vei realiza nimic în viață. Găsește una sau două și relaxează-te. Trei femei cel mult, sau dacă treci printr-o perioadă dificilă, patru e bine.”

Postările sale au devenit subiect de glume în Bundesliga, mai ales printre colegii de vestiar, care susțin că Boniface ar putea aduna, până la finalul sezonului, „material suficient pentru o carte de citate”.

Deocamdată, clubul nu a anunțat nicio măsură disciplinară, însă situația atacantului nigerian este tratată cu precauție și discreție de conducerea lui Werder Bremen.

